Rosa Icela se reunió con la vicepresidenta de CIDH para presentar las acciones de fortalecimiento de los derechos humanos

Por medio de un comunicado en sus redes sociales, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez dio a conocer que el día 11 de mayo del 2026, a través de un diálogo respetuoso que tuvo con Andrea Pochak, vicepresidenta y relatora para México de la La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se informó de las acciones que el impulsa el Gobierno de México con el objetivo de poder fortalecer la agenda de derechos humanos en el país por medio del trabajo conjunto con mecanismos internacionales.

En su mensaje Icela Rodríguez, enfatizó en que tienen un compromiso con la verdad y justicia y por su parte Pochak reconoció que el Estado mexicano está abierto y dispuesto al diálogo participativo y a la revisión internacional.