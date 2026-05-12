Secretaría de Mujeres otorga subsidios a 90 proyectos de refugios para víctimas de violencia de género

Los recursos están dirigidos a la operación de Refugios con sus Centros Externos de Atención, Casas de Transición y Casas de Emergencia

La Secretaría de las Mujeres dio a conocer los 90 proyectos beneficiados con los subsidios federales como parte del apoyo para Espacios de Refugio Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos, a través del Programa para la Prevención y Detección de las Violencias Feminicidas de esta dependencia.

La inversión representa un incremento significativo en la política de protección, al pasar de 484.7 millones destinados en 2025 a 515 millones 33 mil 87 pesos para el ejercicio actual.

Los recursos, bajo la naturaleza de subsidios, están dirigidos a la operación de Refugios con sus Centros Externos de Atención, Casas de Transición y Casas de Emergencia, espacios multidisciplinarios que actúan como la última línea de protección integral para mujeres, sus hijas e hijos en situación de riesgo crítico.

Entre los 90 proyectos beneficiados —87 aprobados en febrero y 3 en mayo—, de 30 entidades federativas, destacan los que se encuentran en estados como Morelos con 6 proyectos, Chihuahua con 5, Coahuila con 5 y el Estado de México con 5 más.

La dependencia informó que dicha cobertura asegura que el apoyo llegue de manera directa a organizaciones de la sociedad civil y entes públicos que operan bajo los más altos estándares de atención especializada y compromiso.

El componente de Espacios de Refugio es una de las tres columnas del Programa para la Prevención y Detección de las Violencias Feminicidas y la Atención a las Causas.

Este entramado incluye también los recursos para los Centros de Justicia para las Mujeres, con 135.1 millones de pesos, y la Alerta de Violencia de Género, con 131 millones de pesos.

Con lo anterior, se reafirma que la protección y seguridad de las mexicanas es una prioridad de Estado.

“Con la asignación transparente y eficiente de estos subsidios, el Gobierno de México impulsa que los espacios de refugio sean espacios de atención integral y justicia social para todas aquellas que lo necesitan”.