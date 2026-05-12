Segob confirma que recuperan control en Chilapa tras días de bloqueos y violencia en Guerrero

Segob

Después de varios días de tensión, enfrentamientos armados y familias desplazadas en la región de Chilapa, Guerrero, autoridades federales y estatales informaron que se logró recuperar el control en la zona y restablecer el diálogo con pobladores de distintas comunidades afectadas.

A través de un comunicado, la Secretaría de Gobernación señaló que habitantes del corredor comunitario permitieron finalmente el ingreso de fuerzas federales y estatales, lo que facilitó el retiro de bloqueos instalados en carreteras y caminos de la región.

Las comunidades de Alcozacán y Coatzingo fueron algunas de las más afectadas por los hechos violentos registrados en los últimos días. Ahí, personal de distintas dependencias atendió a familias que abandonaron sus hogares por temor a agresiones entre grupos rivales.

De acuerdo con las autoridades, a las personas desplazadas se les brindó atención médica, alimentación y apoyo de seguridad. Aunque se habilitó la posibilidad de trasladarlas a refugios, alrededor de 120 habitantes decidieron permanecer en sus comunidades, por lo que se les entregaron colchonetas, cobertores, generadores eléctricos e insumos básicos.

En el operativo participaron 690 elementos del Ejército Mexicano con 80 vehículos, 400 integrantes de la Guardia Nacional distribuidos en 50 unidades y 200 policías estatales con 34 patrullas. Además, se desplegaron cinco helicópteros, ambulancias y brigadas médicas para atender la emergencia.

Las autoridades también confirmaron que seis personas lesionadas fueron atendidas en hospitales del IMSS-Bienestar.

Durante la tarde de este martes se restableció el servicio eléctrico en la zona, luego de trabajos realizados por personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Con ello también regresaron parcialmente los servicios de telefonía e internet en comunidades que permanecían incomunicadas.

La carretera estatal Chilapa de Álvarez-José Joaquín de Herrera, que llevaba varios días cerrada por bloqueos, fue reabierta junto con otros caminos secundarios utilizados por habitantes de la región.

En Chilpancingo se instaló un Centro de Mando encabezado por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, para coordinar las acciones de seguridad y atención a las comunidades.

En las labores también participan el subsecretario de Gobernación, César Yáñez; mandos militares y navales; representantes de la Guardia Nacional; la Fiscalía General de la República; Protección Federal y autoridades estatales.

La crisis en Chilapa se intensificó en los últimos días tras enfrentamientos y denuncias de comunidades indígenas que acusaron ataques armados, quema de viviendas y desplazamientos forzados en la región.