Semarnat informa que continúa evaluando el proyecto ‘Perfect Day’ en Mahahual, Quintana Roo

“Perfect Day”, en Mahahual, Quintana Roo

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que a la fecha, el proyecto “Perfect Day”, en Mahahual, Quintana Roo no cuenta con autorización ambiental alguna para su desarrollo, construcción u operación pues continúa en proceso de evaluación ambiental.

La dependencia continúa la revisión integral de la Manifestación de Impacto Ambiental mediante la cual se han identificado diversos elementos que requieren análisis especializado, entre ellos observaciones relacionadas con infraestructura proyectada, medidas de mitigación ambiental y posibles impactos sobre ecosistemas costeros y marinos.

De la misma forma, se han tomado en cuenta las más de 14 mil opiniones ciudadanas recibidas durante la consulta pública, así como la información técnica presentada por comunidades, especialistas y organizaciones ambientales, incluida Greenpeace México