SEP confirma suspensión de clases por fuertes lluvias en CDMX: estas son las escuelas que no tendrán actividades

Las lluvias ya llegaron a la Ciudad de México, y lo que comenzó como una llovizna terminó dejando calles inundadas, tráfico, autos atrapados y colonias bajo alerta, provocando que la SEP confirmara la suspensión de clases en algunos planteles de la capital.

Las búsquedas sobre “escuelas sin clases por lluvias en CDMX”, “SEP suspensión de clases hoy” y “qué escuelas suspendieron clases” se han disparado en internet luego de las afectaciones registradas especialmente en zonas cercanas al Río de los Remedios y diversos puntos del Valle de México.

¿Qué escuelas suspendieron clases por las lluvias en CDMX?

De acuerdo con información difundida por autoridades educativas y de Protección Civil, la recomendación de suspender actividades presenciales se enfocó principalmente en escuelas ubicadas cerca de las zonas más afectadas por inundaciones y desbordamientos.

Entre las áreas con mayores complicaciones se encuentran:

Azcapotzalco

Gustavo A. Madero

Tlalnepantla

Ecatepec

Colonias cercanas al Río de los Remedios

Las autoridades señalaron que algunas escuelas optaron por detener actividades presenciales para evitar riesgos durante traslados y posibles afectaciones dentro de los planteles.

Fuertes lluvias provocan caos en CDMX

La tormenta registrada este martes dejó autos semisumergidos, avenidas completamente detenidas y corrientes de agua impidiendo el paso en vialidades principales.

Además, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó alertas por lluvias fuertes y posible caída de granizo en distintas alcaldías capitalinas.

Uno de los puntos más afectados fue la zona norte de la ciudad, donde el desbordamiento del Río de los Remedios generó importantes anegaciones y movilización de cuerpos de emergencia.

La situación también impactó rutas de transporte público y provocó retrasos para miles de personas que intentaban regresar a casa mientras la lluvia seguía golpeando la ciudad como tambor gigante sobre el pavimento.

¿La suspensión de clases aplica para toda la CDMX?

No. Hasta el momento, la SEP no anunció una suspensión generalizada de clases en toda la Ciudad de México.

La medida aplica únicamente en escuelas ubicadas en zonas consideradas de riesgo o con afectaciones importantes derivadas de las lluvias.

Por eso, madres, padres y estudiantes deben mantenerse atentos a:

Canales oficiales de información

Avisos de cada plantel

Comunicados de la SEP

Protección Civil local

Autoridades escolares

Redes oficiales de alcaldías

En muchos casos, las escuelas son quienes notifican directamente si las actividades serán suspendidas, virtuales o reanudadas con normalidad.