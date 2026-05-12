Temporada de Huracanes 2026 en México: fecha exacta del inicio de la actividad ciclónica (NASA)

Especialistas del Instituto de Ciencias Atmosféricas y Cambio Climático (ICAyCC) de la UNAM prevén mayor actividad ciclónica en la costa occidental de México debido al fenómeno de El Niño y al calentamiento oceánico.

De acuerdo con Christian Domínguez Sarmiento, investigador del ICAyCC, la influencia de El Niño no solo modifica la cantidad de ciclones, sino también sus características, reduciendo la actividad en el Atlántico y favoreciendo la ocurrencia de sistemas más intensos en el Pacífico, aunque no todos impacten en territorio mexicano. Por ello, se enfatiza la importancia de la prevención y la monitorización de dichos fenómenos.

Fecha exacta del inicio de la actividad ciclónica en México este 2026

La temporada de huracanes 2026 en México comenzará en fechas diferentes en el océano Atlántico y en el océano Pacífico debido al fenómeno de El Niño, pues incrementa la cizalladura del viento, apunta Pepe Herrera en el artículo “Prevén temporada intensa de huracanes en el Pacífico mexicano”.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), mientras que en el océano Pacífico la Temporada de Huracanes 2026 iniciará el 15 de mayo, en el Atlántico comenzará el 1 de junio.

Temporada de Huracanes 2026 en México: fecha en que concluye la actividad ciclónica

Según pronósticos del SMN, la fecha de término de la actividad ciclónica 2026 para ambos océanos en territorio mexicano concluirá el 30 de noviembre.

No obstante, de acuerdo con el artículo publicado en la Gaceta UNAM, se instruye sobre la importancia de la prevención, el monitoreo y la aplicación de medidas ante posibles riesgos como inundaciones, deslaves y marejadas. Esto, más allá, mucho más allá, de las alarmas paralizantes que genera la narrativa del miedo.

Estudios pronostican un aumento en la intensidad de los ciclones en el mundo

El paso del huracán Otis en 2023 dejó una marca nacional. Un recordatorio de que la prevención, las medidas de preservación y la inversión en monitoreo e investigación resultan fundamentales para prevenir riesgos.

Estudios como el “Global increase in major tropical cyclone exceedance probability over the past four decades” señalan un aumento en la proporción de huracanes de gran intensidad, categorías 4 y 5, así como una mayor frecuencia de intensificación rápida, procesos en los que los sistemas ganan fuerza en periodos muy cortos.

Dicho estudio señala que existe un incremento significativo en la probabilidad de que los ciclones tropicales alcancen categorías mayores en distintas regiones del mundo. Sin embargo, más allá de una condición alarmante, se debe estar preparado para saber cómo responder ante tal contingencia.

Medidas de prevención ante huracanes y ciclones

Ante este panorama, investigadores del ICAyCC señalan que resulta fundamental que la población, especialmente habitantes de zonas costeras, comprendan los diferentes niveles de alerta en huracanes y ciclones, ya que muchos no consultan pronósticos meteorológicos ni conocen los sistemas de alerta temprana.

De acuerdo con Pepe Herrera, según señala Zavala Hidalgo, especialista del ICAyCC de la UNAM, indicó que “aunque el monitoreo actual contempla tanto la atmósfera como las condiciones generales del océano, factores clave para comprender y anticipar los efectos de los ciclones tropicales”, resulta primordial profundizar en el análisis de la temperatura superficial del mar, así como al análisis de las capas superiores del océano, particularmente en los primeros 100 metros donde se concentra la energía que alimenta a los huracanes, asegurando que “este enfoque integral permite mejorar los pronósticos”, afirmó Zavala Hidalgo.