Ubican 148 mercados notorios de piratería en 30 estados

En México, 148 sitios han sido ubicados como mercados notorios de venta piratería a lo largo de 30 entidades, donde destacan 61 municipios y alcaldías, informó Santiago Nieto Castillo, director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Nieto Castillo, quien dejará el cargo antes de que concluya mayo para buscar dentro de Morena la nominación como precandidato al gobierno de Querétaro, presentó este martes el ‘Estudio sobre mercados notorios de piratería en México: identificación e impactos en las entidades federativas’ del que destacó que las principales mercancías que se comercializan son ropa y accesorios, en 49 por ciento.

El funcionario federal puntualizó que este informe es resultado del Acuerdo 301 que México está obligado a cumplir ante la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de la ONU.

El estudio revela que 19 mercados son el punto de partida de este este reporte. Tepito es por antonomasia el mercado más popular, más antiguo y más grande, incluso requirió un estudio dividido en cuatro segmentos.

Para Santiago Nieto, otro mercado a resaltar es San Francisco del Rincón, Guanajuato -la tierra del expresidente Vicente Fox-, donde la piratería tiene un gran repunte.

A pregunta de qué debe hacer los municipios para contener la presencia de estas mercancías, el funcionario destacó que las autoridades deben atender la presencia de las personas trabajadoras de estos productos que pueden ser empleados bajo la modalidad de trata de personas con fines de explotación laboral para inhibir el delito.