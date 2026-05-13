Aseguran armas largas y droga en San José de las Cidras, municipio de Madero, Michoacán

Plan Michoacán Catean dos inmuebles

La Fiscalía General del Estado de Michoacán aseguró dos armas largas, cargadores abastecidos, droga y varios vehículos durante dos cateos realizados en la localidad de San José de las Cidras, municipio de Madero, como parte de un operativo coordinado con fuerzas estatales y federales.

Las diligencias ministeriales derivaron de actos de investigación relacionados con posibles conductas delictivas en la zona. En el despliegue participaron elementos de la DEFENSA, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Subsecretaría de Investigación Especializada de la Guardia Civil, además de agentes de investigación, Ministerios Públicos y peritos criminalistas apoyados con vehículos blindados.

Hallan marihuana, cartuchos y equipo táctico en los inmuebles cateados

De acuerdo con la información oficial, en un primer inmueble intervenido por las autoridades fue localizada una bolsa con hierba verde y seca con características similares a la marihuana. En una segunda propiedad fueron encontrados cuatro cargadores abastecidos con un total de 96 cartuchos útiles, un porta cargador, nueve bolsas con una sustancia granulosa y tres teléfonos celulares.

Durante el operativo también fueron aseguradas una camioneta Toyota Tacoma, tres motocicletas y una cuatrimoto, unidades que quedaron bajo resguardo de las autoridades ministeriales para continuar con las investigaciones.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que todos los indicios decomisados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, con el objetivo de profundizar las indagatorias y determinar posibles responsabilidades derivadas de los cateos ejecutados en el municipio de Madero.