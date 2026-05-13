Asesinan a Lucía Guadalupe, dirigente de Morena en Chihuaha

Lucía Guadalupe, dirigente de Morena en Chihuaha (@MexSolidarity/x)

Lucía Guadalupe Mora, dirigente en Chihuahua del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), fue asesinada la noche de este martes en el municipio Valle de Allende, donde apareció su cuerpo con heridas producidas por un arma de fuego, así lo confirmó este miércoles el partido y la fiscalía estatal.

“El asesinato de nuestra compañera Lucía Guadalupe Mora no puede tratarse como un hecho aislado. Lamentamos profundamente este acto cobarde, reflejo de un estado abandonado por un gobierno que se niega a asistir de manera regular a las mesas de construcción de la paz”, publicó en X la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel.

De acuerdo con la versión difundida por la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Sur de Chihuahua, las autoridades ya investigan como homicidio el hallazgo del cuerpo de la dirigente de 53 años, que fue localizado en el interior de una camioneta con heridas producidas por proyectil de arma de fuego.

Por el momento no han trascendido los autores o el motivo detrás del crimen de la política morenista, maestra de profesión que ejercía como líder en el municipio Valle de Allende.

Asimismo, Morena condenó “enérgicamente” lo sucedido y exigió una investigación “pronta, exhaustiva y transparente que permita esclarecer los hecos y llevar ante la justicia a los responsables”.

“La maestra Lucía Guadalupe Mora será recordada por su compromiso con las causas sociales, por su convicción en la lucha por la justicia y por su cercanía con la gente. Su voz, trabajo y entrega dejaron huella en su comunidad y en nuestro Movimiento”, agregó el partido.

Además, la presidenta de Morena denunció que Chihuahua se convirtió en “la entidad más violenta del país” y criticó que la gobernadora estatal, María Eugenia Campos, parece “más preocupada por sus relaciones con la extrema derecha y sus visitas al extranjero que por asumir su responsabilidad con el pueblo”.