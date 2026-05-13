Canciller Velasco se reunió con embajadores de América Latina y el Caribe

Durante una reunión encabezada por el canciller Roberto Velasco, en la que participaron embajadores de América Latina y el Caribe y de organismos regionales en México, en la sede de la Cancillería, Se reiteró la importancia que tiene la región para la administración actual.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, resaltó que para la Presidenta Claudia Sheinbaum, América Latina y el Caribe tienen un lugar central en la política exterior mexicana.

Por ellos, reconoció, que por el contexto que vivimos, es necesario profundizar el diálogo y la cooperación entre todos los países latinoamericanos y caribeños, a fin de avanzar hacia los objetivos de integración regional y prosperidad compartida para nuestros pueblos.

En este sentido, reafirmó reafirmó la voluntad de México para llevar a cabo dicho fines, al tiempo que las y los embajadores refrendaron su respaldo a estos propósitos.