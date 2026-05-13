Consejeros del INE acuden a la Cámara de Diputados para solicitar el aplazamiento de la elección del Poder Judicial

Claudia Arlett Espino, secretaria ejecutiva del Instituto. (Andrea Murcia Monsivais)

Integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, encabezados por la Presidenta Guadalupe Taddei, acudieron a la Cámara de Diputados para reunirse con el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCUPO), Ricardo Monreal, a fin de presentar su propuesta de posponer las elecciones del Poder Judicial programadas para 2027.

Los Consejeros acudieron a presentar un informe técnico sobre el cambio de fecha de elección judicial en que se advierte que, de no posponerse la elección de jueces y magistrados para el próximo año, se podrían generar riesgos logísticos y operativos.

A su llegada a San Lázaro, el consejero Martín Faz, apuntó que juntar ambas elecciones es muy riesgoso ya que puede estresar de manera innecesaria al sistema y al modelo nacional electoral.

La Presidenta Guadalupe Taddei indicó que evitar la concurrencia de las elecciones tendría un ahorro de 2 mil millones de pesos; si se realizarán ambas elecciones de manera simultánea, generarían un gasto de casi 21 mil millones de pesos, en cambio si solo se realiza el proceso judicial, se generaría un gasto de alrededor de 8.5 mil millones.

Además, advirtió que podría haber riesgo de mayor abstencionismo en caso de concurrencia, ya que los votantes tendrían que trasladarse de una casilla a otra el mismo día para ejercer su voto.

Ricardo Monreal afirmó al respecto, que mantendrá reuniones con la titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde para abordar el tema; señaló que la decisión se tomaría el próximo lunes o martes en el Congreso.

Los diputados tendrían hasta el 3 de junio para votar por la realización de las modificaciones constitucionales sobre las elecciones judiciales.

En la reunión estuvieron presentes los consejeros Carla Humphrey, Martín Faz, Arturo Castillo, Jorge Montaño, Rita Bell, Arturo Chávez, Blanca Cruz, Frida Gómez Claudia Arlett Espino, secretaria ejecutiva del Instituto.