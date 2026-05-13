Durante abril disminuyeron las ventas al menudeo de vehículos pesados en comparación con 2025

Vehículos pesados (Artemio Guerra Baz)

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicó los resultados del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados (RAIAVP) en el que se informa sobre la venta, producción y exportación de vehículos pesados, misma que ha registrado una disminución en los primeros cuatro meses del año.

Las 13 empresas que forman parte del registro reportaron una disminución de 161 unidades en ventas al menudeo durante abril de 2026, en comparación con el mismo mes del año anterior; este mes hubo una venta de 2 mil 761 unidades, en abril de 2025 se comercializaron un total de 2 mil 922.

Sin embargo, en ventas al mayoreo se registró un aumento en el primer tercio de 2026 con 9 mil 914 unidades en comparación con las 8 mil 860 vendidas en 2025.

A pesar de las medidas de restricción comerciales, impuestas por Estados Unidos, el país se colocó como el mayor exportador de vehículos pesados de enero a abril de 2026 con 31 mil 035 unidades, seguido de Canadá con mil 610.

En total, en este periodo se exportaron 33 mil 592 vehículos de los 41 mil 071 producidos.