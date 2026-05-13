FGR investigará responsabilidad por participación de agentes de la CIA en operativo en Chihuahua: Sheinbaum

presidenta Claudia Sheinbaum Aseguró que será la Fiscalía General de la República la encargada de determinar quién permitió la participación de agentes de la CIA en un operativo realizado en la sierra Tarahumara, en Chihuahua. (Daniel Augusto/Cuartoscuro)

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional, afirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) ya realiza una investigación para esclarecer la intervención de agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) en un operativo para desmantelar un narcolaboratorio en Chihuahua.

Durante sus declaraciones, la presidenta señaló que la presencia de personal extranjero en este tipo de acciones representa una posible falta a la Ley de Seguridad Nacional y también a la Constitución, por lo que insistió en que será la FGR quien determine las responsabilidades correspondientes.

La mandataria hizo referencia a las declaraciones de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, quien aseguró que no tenía conocimiento sobre la participación de agentes estadounidenses en el operativo realizado en la sierra Tarahumara.

“Hay una falta a la Ley de Seguridad Nacional y a la Constitución. ¿Quién va a determinar quién la tuvo? La Fiscalía General de la República”, señaló Sheinbaum al hablar sobre el tema.

La presidenta explicó que, aunque la Fiscalía estatal de Chihuahua también abrió sus propias indagatorias, la investigación principal está a cargo de la FGR, la cual —dijo— ya entrevista a funcionarios de distintas áreas del gobierno estatal y de la propia fiscalía local.

Según detalló, las autoridades federales realizan una revisión profunda para conocer cómo ocurrió la participación de los agentes de la CIA y quién autorizó o permitió su intervención dentro del territorio mexicano.

El tema también escaló al terreno político luego de que la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, anunciara movilizaciones y la intención de promover un juicio político contra la gobernadora panista Maru Campos.

Sin embargo, Sheinbaum se deslindó de esa convocatoria y aclaró que se trata de una decisión interna del partido.

“Es decisión de Morena, nosotros no intervenimos en eso. Morena tiene autonomía para desarrollar sus actividades”, comentó la presidenta.

La polémica comenzó después de que se diera a conocer la muerte de dos agentes estadounidenses durante un operativo relacionado con un narcolaboratorio en Chihuahua, situación que desató cuestionamientos sobre el nivel de participación de corporaciones extranjeras en acciones de seguridad dentro del país.

Hasta ahora, la Fiscalía General de la República no ha dado a conocer avances oficiales sobre las posibles responsabilidades o sobre el alcance de la participación de los agentes estadounidenses en el operativo.