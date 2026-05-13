Hacienda confía en convencer con acciones a las calificadoras de sus perspectivas sobre México

Edgar Amador Zamora (Galo Cañas Rodríguez)

Tras la calificación de S&P en la que coloca la perspectiva de México como negativa a pesar de mantener las notas soberanas en BBB para deuda de largo plazo en moneda extranjera y BBB+ en moneda local, el secretario de Hacienda, aseguró que confía en convencer con “acciones” a las calificadoras de sus perspectivas sobre México.

Edgar Amador Zamora argumentó que México logró reducir el déficit fiscal del 5,8 % a cerca del 4,3 % del producto interno bruto (PIB) en un año en 2025, una baja de 1,5 puntos porcentuales que, afirmó, no ocurría “en décadas”, acción que “muestra el compromiso sólido del Gobierno federal por tener finanzas sostenibles en el largo plazo”.

Destacó que la deuda pública cerró 2025 en 54,2 % del PIB, por debajo del promedio de los países de la OCDE y en niveles competitivos frente a economías similares de América Latina y otros mercados emergentes.

Como otro factor de confianza, destacó la mejora financiera de Pemex, que bajó su deuda de 5,4 puntos porcentuales del PIB a 4 %, su menor nivel desde 2002, mientras Fitch y Moody’s reconocieron en 2025 avances de la petrolera con aumentos en sus calificaciones.

El titular de Hacienda también señaló que las fuentes de financiamiento del sector público son principalmente internas, con inversionistas institucionales mexicanos y en moneda local, mientras que el financiamiento externo opera como complemento.

La dependencia encabezada por Amador reiteró que la que la política fiscal continuará orientada a preservar la sostenibilidad de la deuda pública, fortalecer los ingresos, mantener una ejecución responsable del gasto y avanzar en una trayectoria ordenada de consolidación fiscal. Asimismo, continuará implementando una estrategia activa de manejo de pasivos para mejorar el perfil de vencimientos, mitigar riesgos financieros y conservar condiciones favorables de acceso a los mercados.