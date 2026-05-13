Hantavirus México: CONAVE emite alerta por brote multinacional...¿ya hay casos en el país?

Aviso epidemiológico en México La OMS fue notificada del brote de Hantavirus en un crucero internacional este mayo 2026, por lo que el CONAVE emitió un aviso epidemiológico en el país sobre esta enfermedad viral.

El Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (CONAVE) de México emitió el primer aviso epidemiológico tras la confirmación del brote de Hantavirus en el océano Atlántico Sur, enfermedad viral que ha registrado tres defunciones y un total de nueve casos asociados hasta este lunes 11 de mayo; de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), siete de estos casos fueron confirmados por laboratorio y dos son sospechosos.

La medida advierte a las unidades de salud de primero, segundo y tercer nivel de atención, tales como Unidades de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria (UVEH) y miembros de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública (RNLSP).

Hantavirus: ¿existen casos en México?

A través del aviso epidemiológico emitido por el CONAVE, se puntualizó que no se han identificado casos de este virus en el país, sin embargo, destacaron la importancia de que las unidades médicas se mantengan alerta ante un posible contagio, para que sea inmediatamente notificado por medio del mecanismo institucional.

“De acuerdo con la evaluación de riesgo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la probabilidad de propagación internacional y de transmisión sostenida se considera muy baja“, detalla el documento emitido por la entidad.

No obstante, señalan que la movilidad internacional, el tránsito aéreo global, la exposición de viajeros internacionales y la capacidad documentada de transmisión persona a persona del hantavirus de los Andes (ANDV), constituyen factores que requieren mantener una vigilancia epidemiológica estrecha para evitar el contagio de la enfermedad viral en el país y otras regiones.

En el aviso epidemiológico, el CONAVE puntualizó que la detección oportuna es fundamental debido a la elevada letalidad del virus, pues éste cuenta con una rápida progresión clínica, dificultad diagnóstica en fases tempranas y medidas estrictas de aislamiento ante casos sospechosos.

Recomendaciones del CONAVE a las unidades médicas de México por alerta de Hantavirus

En primer lugar, la entidad encargada de coordinar y promover la vigilancia epidemiológica en México, demandó la alerta inmediata ante la identificación de cualquier paciente que cumpla con la definición de caso sospechoso; este tipo de caso presenta las siguientes características:

Fiebre aguda.

Síntomas respiratorios.

Sintomas gastrointestinales.

Pacientes con antecedentes de viajes internacionales relevantes o contacto con casos confirmados.

A la vez, recomendó a las unidades médicas del país aplicar el aislamiento inmediato de los pacientes sospechosos y utilizar equipo de protección personal de alta eficiencia, como mascarillas N95 o superiores, guantes y protección ocular.

Hantavirus: ¿qué es y dónde se ha registrado?

Esta enfermedad viral pertenece a la familia Hantaviridae, un grupo de virus que suelen infectar a roedores (ratones de campo y ratones ciervo, principalmente), cuyo contagio ocurre al respirar aerosoles de orina/heces secas, mordeduras, o tocar superficies contaminadas.

No obstante, en ocasiones, el virus se llega a transmitir a los humanos a través de estos animales, contagio persona a persona identificado en cepas específicas como la ‘Andes’.

Aunque este virus de los Andes es considerado poco común, se ha registrado principalmente en Argentina y Chile; y, este mayo de 2026, su brote fue confirmado por la OMS como en un crucero que en este momento se encuentra anclado frente a las costas de Cabo Verde con 147 personas a bordo para su debida atención médica.