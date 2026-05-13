La SICT celebra 135 años conectando y transformando a México

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) celebró este 13 de mayo sus 135 años de existencia, destacando su papel en la construcción de caminos, carreteras y proyectos que han ayudado al desarrollo y bienestar del país.

Durante un mensaje con motivo del aniversario, el titular de la dependencia, Jesús Esteva Medina, señaló que la SICT ha sido una institución fundamental para unir comunidades y acercar oportunidades a millones de personas en todo México.

El funcionario explicó que cada obra realizada por la Secretaría representa progreso y esperanza para la población. “Todo gran proyecto inicia con un pensamiento, con una convicción que se transforma en acción”, expresó al recordar la importancia de las obras de infraestructura para impulsar el desarrollo nacional.

La dependencia fue creada el 13 de mayo de 1891 bajo el nombre de Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP). Desde entonces, ha tenido diferentes cambios y transformaciones. Posteriormente se convirtió en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y, desde octubre de 2021, adoptó su nombre actual: Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

A lo largo de más de un siglo, la institución ha sido responsable de construir y mantener carreteras, puentes, caminos y sistemas de comunicación que permiten conectar distintas regiones del país. Además, ha participado en proyectos importantes relacionados con el transporte y el desarrollo urbano.

Actualmente, bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la SICT mantiene el compromiso de fortalecer la infraestructura nacional y apoyar principalmente a las comunidades que más lo necesitan.

Como parte del Programa Sectorial de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes 2025-2030, la dependencia continúa con proyectos prioritarios relacionados con carreteras y vías férreas. También impulsa programas como el MegaBachetón, Caminos Artesanales y Senderos Seguros, los cuales buscan mejorar la movilidad y la seguridad de las personas.

Otro de los puntos destacados por la Secretaría es el regreso de la construcción de planteles escolares durante este sexenio, además de las labores de reconstrucción en comunidades afectadas por fenómenos naturales como lluvias, huracanes o sismos.

Durante su mensaje, Jesús Esteva Medina señaló que los caminos no solamente conectan lugares, sino que también ayudan a transformar la vida de las personas. Añadió que cada obra representa diálogo, progreso y esperanza compartida para las comunidades.

El titular de la SICT también reconoció el trabajo de generaciones anteriores que ayudaron a construir la historia de la dependencia y aseguró que ahora corresponde continuar fortaleciendo y modernizando la infraestructura para las futuras generaciones.

Finalmente, agradeció a las trabajadoras y trabajadores que forman parte de la institución y destacó que la SICT seguirá siendo una pieza importante para el crecimiento y transformación del país.

“Que estos 135 años sigan dando ruta de encuentro, desarrollo y transformación para México”, concluyó el funcionario durante la conmemoración del aniversario de la dependencia federal.