Muere trabajador tras incendio en la refinería de Salina Cruz; Pemex confirma seis lesionados

Refinería De Salina Cruz Pemex confirmó la muerte de uno de los trabajadores que resultaron heridos tras el incendio registrado en Oaxaca.

Petróleos Mexicanos (Pemex) confirmó el fallecimiento de uno de los trabajadores lesionados durante el incendio y explosión registrados el pasado 11 de mayo en la refinería de Salina Cruz, en Oaxaca. El empleado recibía atención médica especializada y era trasladado al Hospital Central Sur de Alta Especialidad, en la Ciudad de México, cuando perdió la vida.

A través de un comunicado, la empresa expresó sus condolencias a familiares y amigos del trabajador y aseguró que brindará apoyo a los deudos conforme a sus protocolos institucionales.

El accidente ocurrió en la torre de enfriamiento TE-05 de la planta Hidros II, dentro del complejo petrolero. De acuerdo con Pemex, el incidente se registró mientras se realizaban maniobras de puesta en operación de esa área, lo que provocó una fuerte movilización de equipos de emergencia al interior de la refinería.

La empresa informó que, además de la persona fallecida, otras cinco resultaron lesionadas. Tres de ellas son trabajadores de Pemex y las otras tres pertenecen a una compañía externa que laboraba en el sitio. Todos fueron trasladados a hospitales para recibir atención médica.

📍Informa Pemex sobre los trabajadores afectados en incidente en Refinería Salina Cruz.



Tarjeta informativa: https://t.co/ZEfC3KXKLc pic.twitter.com/RpzYYTSeTk — Petróleos Mexicanos (@Pemex) May 13, 2026

Incendio controlado y operativos continúan

Pemex señaló que el fuego fue controlado por el cuerpo especializado contra incendios de la instalación y aseguró que las operaciones generales de la refinería continúan con normalidad, además de garantizar el abasto de combustibles en la región.

El estruendo provocado por la explosión fue percibido en distintas colonias cercanas a la refinería. Habitantes reportaron en redes sociales que sus viviendas se cimbraron alrededor de las 20:40 horas, mientras compartían imágenes de las llamas y columnas de humo que se alcanzaban a ver a la distancia.

Tras el incidente, autoridades estatales y personal de Protección Civil realizaron recorridos en las zonas aledañas para descartar riesgos mayores. El Gobierno de Oaxaca informó que no se detectaron daños estructurales en casas cercanas al complejo petrolero.

Además, las instituciones públicas de salud activaron protocolos de atención de emergencia para responder ante cualquier eventualidad relacionada con el incendio. Mientras tanto, Pemex indicó que el estado de salud de los trabajadores lesionados sigue bajo monitoreo permanente en hospitales de alta especialidad y unidades médicas locales.