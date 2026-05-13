Nuevos detalles de Olinia: así será el primer auto eléctrico 100% mexicano; correrá a 50 km/h, ideal para ciudades

Olinia Así será el primer auto eléctrico 100% mexicano. (Especial)

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó nuevos detalles de Olinia, el proyecto del primer auto eléctrico 100% mexicano diseñado para convertirse en una alternativa de bajo costo para la movilidad urbana y comunitaria en México.

El vehículo, que forma parte de una estrategia nacional para fortalecer la producción tecnológica y automotriz mexicana, busca resolver una necesidad que, según explicó el gobierno, actualmente no cubre el mercado: un transporte compacto, económico, accesible y funcional para ciudades, pueblos y servicios públicos.

¿Cómo será el primer auto eléctrico de Olinia?

El primer modelo de Olinia estará pensado para desplazamientos urbanos y tendrá una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora, una característica enfocada en trayectos cortos y movilidad local.

De acuerdo con lo presentado, el vehículo será más corto que un automóvil convencional, aunque con un diseño interior amplio que permitirá mayor comodidad y versatilidad.

“La cantidad de espacio que tiene es una que ningún vehículo puede ofrecer”, destacó Sheinbaum durante la explicación del proyecto.

El diseño contempla distintos usos:

Transporte comunitario

⁠Pequeño taxi eléctrico

⁠Servicio similar a mototaxi

⁠Movilidad accesible para personas con discapacidad

⁠Espacio para silla de ruedas

Se podrá cargar en cualquier enchufe

Las pilas se podrán reutilizar, remplazar y reciclar

Además, el gobierno señaló que el proyecto nació tras consultas con población mexicana, especialmente con usuarios y operadores de mototaxis, para entender las necesidades reales de movilidad en distintas regiones del país.

Olinia El auto eléctrico 100% mexicano tendrá espacio para sillas de rueda. (Especial)

¿Un auto eléctrico barato y pensado para México?

Uno de los principales objetivos de Olinia será reducir el costo de operación frente a los vehículos de combustión interna.

“Está diseñado para México, para las ciudades o los pueblos; es eléctrico porque va a costar mucho menos su operación que un vehículo de combustión interna”, afirmó la presidenta.

El Gobierno federal estimó que actualmente no existe una solución accesible y funcional para este segmento de movilidad, por lo que Olinia busca llenar ese vacío con un modelo nacional.

Para su diseño, se entrevistó y consultó a la población mexicana, además de que se observó y se analizó la manera en la que se transportan de forma cotidiana en sus pueblos y ciudades.

Sheinbaum apuesta por una marca mexicana... con nuevos modelos a futuro

Durante la presentación, Sheinbaum dejó claro que el proyecto no busca quedarse en un prototipo aislado, sino construir una industria nacional de movilidad eléctrica.

“El objetivo es tener una marca propia”, afirmó.

La mandataria también explicó que el equipo de investigación continuará desarrollando nuevos modelos y tecnologías en el futuro, con la intención de ampliar la innovación mexicana en movilidad sustentable.

Olinia El auto eléctrico mexicano será espacioso en su interior. (Especial)

Olinia y el plan para sustituir importaciones

El proyecto también forma parte de una estrategia industrial más amplia: sustituir importaciones con producción nacional.

Según explicó Sheinbaum, la meta es que muchos de los componentes y tecnologías que actualmente se compran en el extranjero puedan desarrollarse y fabricarse en México.

La administración federal espera que Olinia impulse nuevas investigaciones en movilidad eléctrica, desarrollo tecnológico y manufactura nacional, en un momento en que los autos eléctricos ganan terreno en todo el mundo.

En tanto, Roberto Capuano Tripp, responsable del proyecto de Olinia, aseveró que la producción del primer vehículo de esta empresa nacional comenzará en 2027.

Inicialmente, explicó, se producirán 20 mil unidades, para luego llegar a 50 mil unidades en los siguientes cuatro años.

El precio del vehículo se dará a conocer en junio, pero se buscará que tenga un precio económico.