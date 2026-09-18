Armadoras buscan convertir a México en hub de vehículos pesados; “Hay condiciones para competir”: ANPACT

En agosto, la fabricación alcanzó 16 mil 389 unidades, un alza del 100.1 por ciento anual

Rogelio Arzate, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), adujo que la industria de vehículos pesados en México aceleró su recuperación. En consonancia prevé la apertura de nuevas oportunidades para que nuestro país se convierta en un hub de producción y exportación, aprovechando su capacidad manufacturera, mano de obra especializada, integración con Norteamérica y una cadena de suministro con margen para crecer.

Como puntos a favor, el empresario sostuvo que la fabricación alcanzó 16 mil 389 unidades, un alza de 100.2 por ciento anual, adicionalmente, las exportaciones sumaron 14 mil 310 vehículos, un crecimiento de 116.7 por ciento. Arzate celebró que en los primeros ocho meses, la producción acumuló 101 mil 940 unidades y los envíos al exterior 85 mil 687 más.

En razón de tales hitos, el presidente de ANPACT, consideró que México ya cuenta con condiciones para competir internacionalmente, no obstante, admitió que aún es menester incrementar sus capacidades y profundizar la cadena de suministro; “México sigue siendo, en vehículos pesados, referente internacional (...) lo que nosotros podemos ofrecer desde México en el desarrollo de tecnologías”, atizó.

Para lograr lo trazado por el ejecutivo, explicó que el país debe echar mano de las 12 plantas productivas con las que cuneta en la actualidad, y agregó que próximamente tendrá una decimotercera en Nuevo León, vinculada con el grupo Volvo.

Como un añadido, Arzate enfatizó que el crecimiento debe acompañarse de una mayor integración con Norteamérica y de inversiones que permitan elevar la escala productiva: “Lo que necesitamos es seguir trabajando, uno, trabajar con Norteamérica para seguir esta integración; y dos, incrementar nuestras capacidades”, esto dado que, a su juicio, “la fortaleza de México también está en su vínculo con Estados Unidos”.

Para sostener esto último, el ejecutivo indicó que México es el principal destino de autopartes para alrededor de 21 estados de la Unión Americana y el segundo para otros 19, una integración que la industria busca profundizar para generar mayor valor desde territorio nacional. Subrayó que el país debe desarrollar cadenas de proveeduría tanto en Norteamérica como en Estados Unidos, pero sobre todo incrementar la proveeduría no solamente con tier 1 o niveles 1, sino también tier 2, tier 3, tier 4. “Eso nos ayudaría de manera significativa”, apuntó.

Frente al T-MEC, Arzate estableció que México debe evitar que los aranceles al contenido no estadounidense encarezcan la producción nacional, al tiempo, Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), señaló que la prioridad es conservar las reglas de origen vigentes en el T-MEC, que establecen un contenido regional de 64 por ciento y subirán a 70 por ciento en 2027, mientras se negocia una reducción de los aranceles.