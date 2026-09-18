Hacienda propone elevar derecho por uso de vías férreas para concesiones con más de 15 años

Como parte del Paquete Económico 2027, el Ejecutivo Federal propuso al Poder Legislativo actualizar la tasa del derecho por el uso, goce o aprovechamiento de las vías férreas para las concesiones que se encuentren en el año 16 o más de vigencia.

La propuesta contempla elevar la tasa de 1.25 a 3 por ciento de los ingresos brutos de las empresas concesionarias, lo que representa un incremento de 1.75 pesos por cada 100 pesos de ingresos. En términos relativos, la variación entre ambas tasas equivale a un aumento del 140 por ciento.

De acuerdo con la propuesta, la actualización busca modificar una contraprestación que no ha registrado cambios desde la década de 1990 y reconocer el valor actual del uso y explotación de activos que forman parte del patrimonio de la Nación.

El esquema planteado mantiene una tasa preferencial de 0.5 por ciento durante los primeros 15 años de las nuevas concesiones ferroviarias, con el objetivo de preservar incentivos para la inversión y el desarrollo de nueva infraestructura.

El Gobierno federal señaló que, aun con el ajuste, la tasa de 3 por ciento se mantendría por debajo de las aplicadas a otras concesiones de infraestructura otorgadas por la Federación. Como referencia, indicó que en puertos marítimos y aeropuertos los derechos para concesionarios privados pueden alcanzar hasta 9 por ciento de los ingresos brutos.

Asimismo, la propuesta sostiene que la tasa ferroviaria se ubicaría en condiciones similares o incluso por debajo de las contribuciones contempladas en algunas concesiones ferroviarias de otros países de América Latina.

Respecto a un posible impacto en los precios, el Gobierno federal estima que no habría un incremento significativo en las tarifas ferroviarias ni en el costo de las mercancías, debido a que el pago de este derecho representa una proporción reducida dentro de los costos totales de las empresas concesionarias y tiene un ponderador bajo en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

No obstante, se dará seguimiento a la evolución de las tarifas y a los posibles efectos logísticos derivados de la medida, con el propósito de evitar impactos injustificados para los usuarios del servicio ferroviario.

La propuesta plantea como objetivo encontrar un equilibrio entre la rentabilidad de las concesiones, la competitividad del transporte ferroviario y la recuperación de recursos por parte del Estado derivada del aprovechamiento de bienes públicos.