CFE reporta 79% de avance en programa de mantenimiento y modernización eléctrica en Nuevo León

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó un avance de 79 por ciento en el programa integral de mantenimiento y modernización de la infraestructura eléctrica que desarrolla en Nuevo León, con el objetivo de fortalecer las redes de distribución y mejorar la confiabilidad del suministro para la población.

Entre junio y julio, personal especializado de distintas regiones del país realizó una revisión integral de 519 circuitos en las zonas metropolitanas de Monterrey. A partir de este diagnóstico se puso en marcha un operativo extraordinario para atender los puntos que requerían mantenimiento, sustitución de componentes o modernización.

Con corte al 11 de septiembre, la CFE informó que los trabajos continuarán durante septiembre, octubre y noviembre para concluir las acciones programadas.

El programa contempla intervenciones en diferentes componentes de la red eléctrica, entre ellos postería, aislamiento, apartarrayos, crucetas, transformadores, interruptores, equipos de automatización, líneas de subtransmisión, redes subterráneas y sistemas de protección.

En infraestructura aérea, la Comisión reportó la sustitución de 942 postes, además del reemplazo de 3 mil 208 aisladores y mil 38 herrajes dañados.

Como parte de las medidas preventivas, también se realizaron trabajos de poda y manejo de vegetación cercana a las redes eléctricas. Hasta ahora, se han intervenido 31 mil 157 árboles, mientras que durante septiembre y octubre continuarán las labores en redes de media y baja tensión.

En las subestaciones eléctricas, de 42 interruptores que se encontraban fuera de servicio, 38 ya fueron normalizados. Asimismo, se revisaron 194 esquemas de protección para fortalecer la operación de la red y mejorar su capacidad de respuesta ante posibles contingencias.

En materia de líneas de subtransmisión, se han realizado 2 mil 215 trabajos prioritarios, que representan un avance de 82 por ciento. A ello se suma la rehabilitación de 60 troncales subterráneas en salidas de subestaciones, con el propósito de contribuir a la continuidad y confiabilidad del servicio.

De manera paralela a las labores de mantenimiento, la CFE implementó medidas para incrementar la capacidad disponible en la entidad. Entre ellas destaca la instalación de tres subestaciones móviles en Juárez Norte, Real de Palmas y Valle del Roble, las cuales entraron en operación durante julio.

La Comisión señaló que mantendrá el trabajo en territorio y dará seguimiento a las acciones pendientes para consolidar una infraestructura eléctrica con mayor capacidad de respuesta ante las necesidades de las familias, comercios y sectores productivos de Nuevo León.

Como parte de una política de apertura y comunicación directa, la CFE también manifestó su disposición para realizar recorridos técnicos en las zonas intervenidas junto con autoridades locales y representantes de los sectores productivos, con el objetivo de mostrar los trabajos realizados y los avances del programa.