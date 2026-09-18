Pensión del Bienestar: estas son las razones por las que podrías perder el apoyo en septiembre de 2026

La Pensión del Bienestar es uno de los apoyos económicos que reciben millones de adultos mayores en México, pero tener derecho al programa no significa que el depósito esté garantizado si existen inconsistencias o se incumplen las reglas de operación.

Durante septiembre de 2026, los beneficiarios deben poner mayor atención a su situación dentro del padrón, ya que hay circunstancias que pueden provocar primero una retención o suspensión del pago y, en determinados casos, terminar en una baja definitiva. Las reglas vigentes para este año establecen claramente cuáles son estos supuestos.

¿Por qué podrías perder la Pensión del Bienestar?

No se trata de una decisión que la presidenta Claudia Sheinbaum pueda aplicar de manera individual a los beneficiarios. La continuidad del apoyo está determinada por las Reglas de Operación de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores 2026, publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

Estas son algunas de las situaciones que pueden complicar la recepción del dinero:

No recoger tu tarjeta del Bienestar

Si una persona es convocada para recibir su medio de pago y no acude, puede generarse una retención. De acuerdo con las reglas, si esta situación permanece durante dos bimestres, puede derivar en la suspensión y posteriormente en la baja del padrón.

Por eso, si recibiste una notificación para recoger tu tarjeta, lo recomendable es atenderla dentro del plazo indicado y conservar los comprobantes del trámite.

Tener errores o inconsistencias en tus datos

La CURP, los documentos de identidad y el resto de la información registrada deben coincidir. Si existen inconsistencias en los datos de identificación, el pago puede ser retenido mientras se realiza la verificación correspondiente.

También es obligación de los beneficiarios actualizar sus datos cuando sean convocados y reportar cambios como modificaciones en la CURP o domicilio.

Ignorar un trámite solicitado por Bienestar

Las autoridades pueden solicitar documentación, aclaraciones o actualizaciones del expediente. No atender estos requerimientos también aparece entre las causas que pueden llevar a una suspensión del padrón y, después de dos bimestres en esa situación, a una baja.

Aparecer con un registro duplicado

La duplicidad de registros también puede ocasionar problemas. Si se detecta que una misma persona aparece más de una vez en el padrón o existe un cobro simultáneo, se aplican procedimientos para corregir la situación y determinar la permanencia del registro correspondiente.

No ser localizado durante una verificación

Las reglas contemplan la no localización como una causal de retención. Si después de dos bimestres continúa la situación, puede convertirse en suspensión y posteriormente en baja del padrón.

Fallecimiento del beneficiario

En caso de fallecimiento, la pensión deja de ser exigible y el beneficiario debe ser dado de baja. Los familiares o la persona adulta auxiliar tienen la obligación de informar a Bienestar y presentar el acta o certificado de defunción.

Eso sí, existe un Pago de Marcha para la persona adulta auxiliar registrada, siempre que se cumplan los requisitos y se solicite dentro del plazo establecido.

¿Qué hacer para evitar problemas con la Pensión del Bienestar?

Solo debes mantener actualizada la información, atender cualquier convocatoria de Bienestar y revisar que la Tarjeta del Bienestar sea el medio de pago correspondiente.

Además, si el depósito fue retenido o suspendido, las reglas contemplan mecanismos para conocer el motivo y realizar las acciones necesarias para regularizar la situación.