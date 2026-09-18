Simulacro Nacional del 19 de septiembre: ¿Por qué no todos los estados tienen la misma hipótesis y en qué cambia?

Escenarios del Simulacro Nacional El Simulacro Nacional del 19 de septiembre 2026 tendrá al menos cinco hipótesis de sismo para distintas regiones de México. (Cuartoscuro)

Estamos a un día del Simulacro Nacional del 19 de septiembre 2026, ejercicio que se realiza anualmente con el propósito de registrar y mejorar la capacidad de respuesta que la población mexicana, brigadas e instituciones tienen ante la emergencia, a la vez que conmemora a las víctimas de los fatídicos sismos de 1985 y 2017, cuyas magnitudes fueron de 8.1 y 7.1 respectivamente.

Debido a los escenarios únicos provocados por la dimensión de un sismo en regiones específicas, la edición del Simulacro Nacional de este 2026 contará con cinco hipótesis de sismo adaptadas a distintas zonas de la República Mexicana.

Hipótesis de sismo en el Simulacro Nacional del 19 de septiembre: ¿qué magnitud corresponde a cada zona?

El día sábado 19 de septiembre de 2026 se llevará a cabo en México el ejercicio nacional anual que fomenta la cultura de prevención y tiene por objetivo mejorar la respuesta de la población mexicana ante una emergencia.

A diferencia de un tipo de simulación en la que todo el país reaccionaría a una hipótesis única de sismo, la edición de este 2026 contempla diferentes ubicaciones de epicentro y magnitudes, tomando en consideración la región en la que se desarrolle el ejercicio.

🗞️ #ComunicadoCNPC:



𝐆𝐨𝐛𝐢𝐞𝐫𝐧𝐨 𝐝𝐞 𝐌𝐞́𝐱𝐢𝐜𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐨𝐜𝐚 𝐚 𝐥𝐚 𝐜𝐢𝐮𝐝𝐚𝐝𝐚𝐧𝐢́𝐚 𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐫 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐒𝐞𝐠𝐮𝐧𝐝𝐨 𝐒𝐢𝐦𝐮𝐥𝐚𝐜𝐫𝐨 𝐍𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔, 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐬𝐚́𝐛𝐚𝐝𝐨 𝐚 𝐥𝐚𝐬 𝟏𝟐:𝟎𝟎 𝐡𝐨𝐫𝐚𝐬.



🔗 https://t.co/garURrYLwB pic.twitter.com/YhxKDkHWfv — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 17, 2026

De acuerdo con la propuesta del Simulacro Nacional, existen cinco hipótesis de sismo para las siguientes zonas del territorio mexicano:

Centro: magnitud 7.7 , con epicentro en Tehuacán, Puebla .

magnitud , con epicentro en . Noroeste: magnitud 7.1 , con epicentro en Mexicali, Baja California .

magnitud , con epicentro en . Noreste: magnitud 7.1 , con epicentro en Mexicali, Baja California .

magnitud , con epicentro en . Península de Yucatán: magnitud 7.0 , con epicentro en Cabo Catoche, Quintana Roo .

magnitud , con epicentro en . Golfo de Tehuantepec: magnitud 7.6, con epicentro en Tonalá, Chiapas.

La asignación de magnitud y centro a cada una de las regiones del país fue estipulada por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), cuyo ejercicio servirá para registrar posibles consecuencias y la respuesta de cada región ante un fenómeno con tales características.

¿Por qué el escenario de sismo cambia en cada región para el Simulacro Nacional del 19 de septiembre?

El segundo Simulacro Nacional del 2026 será a las 12:00 horas del sábado 19 de septiembre y contará con cinco escenarios diferentes de emergencia.

Según lo señaló la CNPC, la simulación de distintas hipótesis de sismo considera las variaciones entre las distintas regiones de México que existen respecto a condiciones y riesgos.

Por ejemplo, un sismo con epicentro en Baja California no representará el mismo daño en la capital a lo que haría un sismo con epicentro en Puebla, y viceversa. Tanto la ubicación como magnitud de la emergencia definirá las variables a tomar en cuenta durante el ejercicio nacional, de forma que puedan desarrollarse diversas estrategias de respuesta y prevención.

Es importante destacar que ninguno de estos escenarios significa la previsión de sismos reales en las regiones señaladas, ya que se tratan únicamente de simulaciones diseñadas para practicar los protocolos correspondientes de prevención, respuesta y organización.