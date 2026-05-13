Pago doble IMSS e ISSSTE en mayo 2026: estos pensionados recibirían más dinero y ya hay fecha clave

Mayo llegó con una noticia que podría ayudar a miles de adultos mayores: algunos pensionados del IMSS y del ISSSTE sí podrían recibir un pago doble durante este mes de 2026.

Sin embargo, este beneficio no aplica para todos los jubilados. El depósito extra estaría relacionado con casos específicos donde coinciden distintos apoyos económicos o pagos acumulados.

De acuerdo con la información difundida, los pensionados del ISSSTE recibirán su depósito correspondiente a junio el próximo 29 de mayo, mientras que los beneficiarios del IMSS ya cobraron el pago de mayo desde inicios del mes.

¿Quiénes recibirían el depósito doble en mayo?

El llamado “pago doble” no significa que todas las pensiones aumentarán automáticamente. En realidad, solo aplicaría para pensionados que también reciben otros apoyos sociales o prestaciones adicionales.

Entre los casos más mencionados se encuentran:

Pensionados que cobran Pensión IMSS o ISSSTE y apoyo del Bienestar

Muchos adultos mayores en México reciben simultáneamente la Pensión del Bienestar y una pensión contributiva del IMSS o ISSSTE. Cuando ambas fechas de pago coinciden durante mayo, los beneficiarios perciben dos depósitos en un periodo muy corto.

Jubilados con prestaciones adicionales

También existen pensionados que reciben conceptos extras como aguinaldos adelantados, pagos retroactivos o prestaciones derivadas de contratos colectivos. En esos casos, el monto depositado puede llegar más alto de lo habitual.

Pensionados del ISSSTE con calendario adelantado

El calendario del ISSSTE suele adelantarse respecto al IMSS. Por ello, algunos jubilados recibirán a finales de mayo el depósito correspondiente al siguiente mes, creando la sensación de un ingreso doble en pocas semanas.

Fechas oficiales de pago para pensionados en mayo 2026

IMSS: el depósito correspondiente a mayo se realizó a principios del mes

el depósito correspondiente a mayo se realizó a principios del mes ISSSTE: el pago correspondiente a junio está programado para el 29 de mayo de 2026

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos únicamente a canales oficiales para evitar rumores o fraudes, especialmente en temporadas donde comienzan a circular cadenas falsas sobre supuestos bonos extraordinarios.

¿Habrá aumento en las pensiones del IMSS o ISSSTE?

Hasta el momento no existe confirmación oficial sobre un aumento extraordinario general para pensionados durante mayo de 2026.

El dinero adicional que algunos jubilados verán reflejado dependerá principalmente de:

coincidencia de programas sociales,

adelantos de calendario,

pagos acumulados,

prestaciones particulares.

Por eso, aunque muchos adultos mayores sí podrían notar más dinero en su cuenta bancaria este mes, no se trata de un incremento.