Pide presidenta de Cámara de Diputados investigar participación de CIA en muerte del “Payín”

Autoridades piden indagar si en la muerte de "El Payín" hubo intervbención de agentes de la CIA (Archivo)

Indagan presencia de agentes de EU — La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López, pidió investigar si agentes estadounidenses de la CIA operan en el país como difundieron medios de comunicación de EU y consideró importante conocer la verdad de lo que sucedió en la muerte de Francisco Beltrán, alias “el Payín”, presunto miembro del Cártel de Sinaloa ejecutado en Técamac, Estado de México tras salir del AIFA.

En las últimas horas, medios de comunicación de Estados Unidos como CNN y New York Times revelaron participación de la CIA en operaciones contra cárteles dentro de México, específicamente sobre la explosión de un automóvil en Tecámac, Estado de México.

Según el NYT, la CIA colaboró con información de inteligencia y planeación para un operativo contra el Cártel de Sinaloa, pero sus agentes no estuvieron involucrados en la acción, reveló el diario The New York Times.

“La CIA proporcionó inteligencia y apoyo en la planificación” del operativo contra ‘El Payín’, operador del Cártel de Sinaloa que murió tras la explosión de una camioneta cerca del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), reveló el diario

--Se debe investigar si hay agentes de la CIA operando en territorio nacional?

--Si se debe investigar, ya vimos lo que paso ayer de que se dijo que sucedió en e Estado de México. Si es importante y sobre todo hay que reconocer, el problema es que necesitamos resolver con las instituciones mexicanas esto que lastima lacera, mata y desaparece a mexicanos y es el crimen organizado, es ese es el problema de fondo lo demás es politiquería.

En este sentido, responsabilizo al Estado mexicano de la inseguridad y el control que tiene el crimen organizado sobre el territorio nacional.

“Somos los mexicanos los que debemos reconocer que si hay un político corrupto, un alcalde corrupto o un gobernador corrupto, se le investigue y se le sancione”, dijo.

Recalcó que el “30 por ciento del territorio mexicano estaría cooptado por el crimen organizado, cifra que utilizó para advertir sobre la gravedad de la situación de seguridad en el país.

DESAFUERO ABUSIVO

Entrevistada en la Permanente, López acusó que de consumarse el desafuero que impulsa Morena contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, sería “un abuso” y “una ofensa a la inteligencia de los ciudadanos”.

“Claramente Maru Campos está del lado correcto de la historia, está del lado de la legalidad, de proteger a las familias en Chihuahua. Destruir un narcolaboratorio obliga a reconocerle su trabajo”, afirmó.

En contraste, sostuvo que las investigaciones deberían dirigirse contra gobernantes “acusados de tener ligas o relación con el crimen organizado”.

Sostuvo que el país atraviesa una definición política y ética sobre el papel de los gobiernos frente al narcotráfico.

“Hoy hay dos tipos de políticos: los que están del lado de los delincuentes, del lado del narco (…) y los políticos que desmantelan narcolaboratorios, que protegen a sus ciudadanos y enfrentan al crimen organizado”, declaró.

López Rabadán utilizó el caso de Chihuahua para contrastarlo con la crisis de seguridad en Sinaloa y los señalamientos contra actores políticos relacionados con el caso de Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

López Rabadán retomó declaraciones recientes atribuidas a funcionarios estadounidenses sobre la corrupción de políticos mexicanos y afirmó que México debe decidir “qué tipo de políticos quiere”.

“Si queremos políticos corruptos que protejan al narcotráfico o políticos honestos que defiendan a las familias”, expresó.

La Crónica de Hoy 2026