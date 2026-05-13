¿Quién es Jorge Rodríguez, hermano de Mariana Rodríguez, y por qué su caso está causando polémica?

Jorge Rodríguez El hermano de Mariana Rodríguez y cuñado del actual gobernador Samuel García, recibió acusaciones por recibir presuntos contratos del sector salud desde 2021.

En conferencia de prensa, realizada en el Congreso del Estado, Anabel Alcocer Cruz —dirigente de Morena en Nuevo León— señalaron que Jorge Rodríguez, cuñado del actual gobernador del estado Samuel García, presuntamente es socio en diversas empresas de Jalisco, señaladas como proveedoras en la Administración estatal de Movimiento Ciudadano.

Mariana Rodríguez, esposa del dirigente de Nuevo León y hermana del señalado, rechazó las acusaciones y solicitó al partido Morena “verificar” la información otorgada al público.

¿Quién es Jorge Rodríguez y de qué lo acusa Morena?

Dentro de la familia Rodríguez Cantú, la esposa del gobernador Samuel García es la hija mayor de tres, a quien le sigue su hermano Jorge Rodríguez, quien mantiene una vida más privada y alejada de los reflectores.

Graduado del TEC de Monterrey con una ingeniería, Jorge destaca en redes sociales por fotografías de sus viajes y afición a deportes como el futbol y golf, sin embargo, su cautelosa presencia pública se vio señalada recientemente por la polémica política.

Acompañada del delegado de Morena en Nuevo León, Alejandro Murat Hinojosa, la dirigente estatal del partido expuso que existen presuntos señalamientos sobre proveedores del Gobierno de Nuevo León que presuntamente habrían transferido 7 mil 200 millones de pesos —que equivalen al 20% de contratos— a un despacho vinculado con la familia del gobernador.

De acuerdo con la información proporcionada en la conferencia de prensa, la administración de Samuel García habría otorgado desde 2021 al menos cinco licitaciones del sector salud a una firma relacionada a Jorge Rodríguez, donde destacan las siguientes compañías vinculadas al cuñado del gobernador:

Hospital Jardines.

Jardines Hospital de Especialidades.

Hospital Jardines de Guadalupe.

“Es un conflicto de intereses muy evidente y una falta de respeto para el pueblo de Nuevo León”, sostuvo Alcocer Cruz en la rueda de prensa.

Mariana Rodríguez niega acusaciones de Morena contra su hermano

En respuesta a los señalamientos por el partido morenista, Mariana Rodríguez se pronunció públicamente para defender la reputación de su hermano y exigir pruebas claras de la acusación.

“Ninguna de esas acusaciones son reales, y ayer el grupo parlamentario de Morena, junto con el oaxaqueño Alejandro Murat, vienen y dan una rueda de prensa diciendo que mi hermano es proveedor de gobierno”, expresó, compartiendo que no podía creer que hiciera falta aclarar la situación.

Mariana exigió a Morena verificar las pruebas, afirmando que claramente saldría “a dar la cara” por su hermano, Jorge Rodríguez, quien hasta el momento no ha declarado en contra de las acusaciones, sino que se limitó a compartir la defensa de su hermana en Instagram.