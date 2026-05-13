Situación en Chilapa: Rosa Icela y Evelyn Salgado arriban al municipio; dialogan y asisten a afectados por violencia en la región

Rosa Icela Y Evelyn Salgado Llegan A Alcozacán

La violencia y los bloqueos registrados en comunidades de Chilapa, Guerrero, provocaron la movilización de autoridades federales y estatales, que ingresaron a la localidad de Alcozacán para atender a familias afectadas por el conflicto en la región.

A través de redes sociales, la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que junto con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, realizaron recorridos en la zona después de que se consiguiera liberar los accesos bloqueados por varios días.

“Estuvimos en la localidad de Alcozacán, en Chilapa, Guerrero, donde se logró el retiro de bloqueos, dialogamos con la población y le brindamos servicios médicos, alimentación y seguridad”, señaló la funcionaria federal.

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La visita ocurrió luego de varios días de tensión en la región de la Montaña Baja de Guerrero, donde comunidades denunciaron enfrentamientos armados, desplazamientos de familias y ataques atribuidos a grupos criminales.

Ante el aumento de la violencia en comunidades de Chilapa de Álvarez, un grupo de mujeres indígenas que tuvo que abandonar sus hogares pidió la intervención del presidente estadounidense Donald Trump, al señalar como responsables de la crisis de seguridad al grupo criminal “Los Ardillos”.

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De acuerdo con el reporte oficial, las autoridades desplegaron operativos de seguridad y apoyo humanitario para atender a las personas que dejaron sus hogares por miedo a la violencia. También se entregaron alimentos y atención médica a habitantes de comunidades afectadas.

Junto con la gobernadora @EvelynSalgadoP estuvimos en la localidad de Alcozacán, en #Chilapa, #Guerrero, donde se logró el retiro de bloqueos, dialogamos con la población y le brindamos servicios médicos, alimentación y seguridad. Como nos instruyó la Presidenta @Claudiashein,… pic.twitter.com/gqDxnwx9PY — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) May 13, 2026

Rosa Icela Rodríguez aseguró que el trabajo en la región se realiza por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y en coordinación con autoridades estatales y fuerzas federales para tratar de recuperar la tranquilidad en la zona.

“Trabajamos de forma coordinada para construir condiciones duraderas de paz y convivencia en la región”, expresó la secretaria de Gobernación.

En los últimos días, habitantes de Chilapa denunciaron bloqueos carreteros, ataques armados y desplazamientos forzados, mientras fuerzas federales reforzaron la presencia de seguridad en distintas comunidades de la región.