SEP anuncia que el Mundialito Escolar de Futbol será permanente en escuelas del país

Mundialito Escolar de Futbol El programa busca impulsar el deporte entre estudiantes y fortalecer acciones de integración social, prevención de adicciones y convivencia escolar.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que el Mundialito Escolar de Futbol se convertirá en una actividad permanente dentro de las escuelas de México y formará parte de las estrategias deportivas impulsadas por el gobierno federal para fomentar la convivencia y la prevención de adicciones entre estudiantes.

El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, informó que este torneo continuará realizándose cada año en planteles de Educación Básica, Media Superior y Superior, ahora vinculado con los Juegos Escolares de la Nueva Escuela Mexicana.

Durante una reunión de trabajo con autoridades de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, el funcionario explicó que el objetivo es fortalecer el deporte escolar como una herramienta de integración social y construcción de paz.

Mario Delgado señaló que tanto los Juegos Escolares como el Mundialito representan una oportunidad para que niñas, niños y jóvenes participen en actividades recreativas y deportivas que ayuden a mejorar su salud y bienestar.

Además, adelantó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tiene prevista su asistencia a las finales y premiación del torneo, en medio del ambiente futbolero que vivirá el país rumbo al Mundial de Futbol.

Por su parte, el director general de la Conade, Rommel Pacheco Marrufo, dio a conocer que la edición de este año alcanzó una participación histórica de un millón 60 mil 524 estudiantes provenientes de más de 22 mil 200 escuelas públicas del país.

De acuerdo con las cifras oficiales, en nivel primaria participaron 464 mil 292 alumnos de 12 mil 496 escuelas; en secundaria, 145 mil 700 estudiantes de seis mil 722 planteles; mientras que en Educación Media Superior se registraron 441 mil 661 jóvenes de dos mil 673 escuelas.

En Educación Superior participaron ocho mil 871 estudiantes de 338 instituciones educativas.

Las finales del Mundialito Escolar se llevarán a cabo en el Estadio Olímpico Universitario y contarán con la participación de 12 equipos finalistas.

Además del torneo de futbol, la Conade también alista los Juegos Deportivos Nacionales Escolares de Educación Básica 2026. La inauguración será el 14 de mayo en Tepic y el 27 de mayo en Guadalajara.

En estas competencias participarán más de 20 mil estudiantes en disciplinas como atletismo, ajedrez, futbol, basquetbol, voleibol, softbol, beisbol y bádminton.

Rommel Pacheco destacó que uno de los cambios más importantes del Mundialito Escolar es que por primera vez se integraron todos los subsistemas de Educación Media Superior, con la intención de reforzar el sentido de identidad, pertenencia y convivencia entre estudiantes de distintas regiones del país.