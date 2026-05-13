Sheinbaum afirma que después de liberar los bloqueos en Chilapa, el siguiente paso es fijar una condición de paz

Sheinbaum ordena presencia permanente en comunidades afectadas por violencia en Guerrero EFE/ Sáshenka Gutiérrez (Sáshenka Gutiérrez/EFE)

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que a raíz del dialogo con pobladores de Chilapa, Guerrero, el día de ayer ya fueron liberados los tres bloqueos ante la presencia de grupos criminales. La mandataria añadió que después de que dejaran entrar a la Guardia Nacional y a la Secretaría de la Defensa Nacional en compañía de la coordinadora de la Comisión de víctimas, Yuridia Rodríguez, las personas desplazadas recibieron alimentación y otros insumos, mientras que los heridos fueron trasladados a los hospitales.

Previamente a su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum tuvo un enlace con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la gobernadora de Guerrero Evelyn Salgado, quienes se van a mover a las comunidades de Chilapa para continuar atendiendo la situación.

“El objetivo es que no sea nada más en esté momento y luego retirarse, si no que se quede tanto el Gobierno Federal como el Gobierno de Guerrero”, enfatizó la presidenta.

A continuación, la mandataria se refirió a la situación que existe en el estado como una problemática especifica de la entidad. Sheinbaum afirmó que aunque si hay grupos delictivos, también existen organizaciones nacionales y guardias comunitarias. Por ello, el objetivo principal es obtener una condición de paz por medio del dialogo, como ya se ha logrado y que si se llega a presentar algún asunto criminal que se tiene que investigar, eso va a llevar su propia vía.

“Pero lo importante es atender a la población y que mediante el diálogo pueda establecerse una condición de paz y desarrollo, principalmente en Chilapa”, concluyó la presidenta.