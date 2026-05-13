Últimos días: El trámite obligatorio que el SAT exige antes del 15 de mayo (quiénes deben hacerlo) Empresas y personas físicas con actividad empresarial deberán realizar este trámite para evitar multas y sanciones del SAT

El SAT lanzó un recordatorio para los contribuyentes que aún no han realizado este trámite obligatorio, el cual tiene como fecha límite el 15 de mayo; conoce quiénes deben hacerlo.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que las empresas y personas físicas con actividad empresarial que hayan obtenido cierto nivel de ingresos deberán presentar el dictamen de estados financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2025 antes del 15 de mayo.

¿Qué es el dictamen de estados financieros del SAT?

Es el informe que emite un contador público autorizado con su opinión sobre la naturaleza, alcance y resultado de los estados financieros del contribuyente durante el año fiscal correspondiente.

¿Quiénes están obligados a presentar el dictamen fiscal ante el SAT?

Están obligadas a presentar el dictamen de estados financieros las empresas que, en el ejercicio inmediato anterior, es decir en 2025, hayan:

Acumulado ingresos iguales o superiores a mil 940 millones 178 mil 120 pesos para efectos del impuesto sobre la renta (ISR).

para efectos del impuesto sobre la renta (ISR). Tengan acciones colocadas en la bolsa de valores.

Mientras que las empresas y personas físicas con actividad empresarial tienen la opción de presentar el dictamen fiscal ante el SAT si:

Sus ingresos acumulables superan los 157 millones 785 mil 270 pesos.

El valor de sus activos es superior a 124 millones 650 mil 380 pesos.

Al menos 300 de sus trabajadores les prestaron servicios en cada mes del ejercicio declarado.

Multas y sanciones por no presentar el dictamen antes de la fecha límite

En caso de no presentar el dictamen de estados financieros estando obligado a hacerlo, el SAT podría aplicarte multas, así como otras sanciones.

Las multas en caso de no presentar el dictamen de estados financieros o hacerlo después de la fecha límite podrían ir desde los 17 mil 330 pesos a 173 mil 230 pesos.

Mientras que las sanciones que podría aplicar el SAT a quienes no cumplan con este trámite y estén obligados pueden ser la restricción del uso del Certificado de Sello Digital, el cual sirve para emitir facturas, o bien su cancelación definitiva en caso de no solventar el incumplimiento.