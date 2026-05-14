Roberto Velasco recibe a 20 jefas y jefes representantes de la UE

Secretaría de Relaciones Exteriores

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, dio la bienvenida en la sede de la cancillería a 20 jefas y jefes de misión de 19 Estados de la eurozona y a Francisco André, embajador de la Unión Europea en México, de cara a la próxima Cumbre México-UE.

Durante este encuentro el canciller resaltó que el objetivo es avanzar hacia una relación más profunda entre México y la Union Europea, en rubros claves con un proyecto estratégico y de prosperidad compartida.

Durante esta reunión se resaltó que la firma del Acuerdo Global Modernizado y del Acuerdo Comercial Provisional entre México y los países de la eurozona tiene como objetivo fortalecer la diversificación económica del país, ampliar espacios de cooperación y aprovechar complementariedades, sin sustituir otros acuerdos comerciales.

El secretario de exteriores destacó que la Cumbre será una oportunidad para profundizar una relación amplia y diversa que genere bienestar, desarrollo y prosperidad para todos los pueblos mexicanos.