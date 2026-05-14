golpe de calor Secretaría de Salud llama a tomar precauciones para prevenir golpe de calor: mantener una buena hidratación con agua natural, evitar largas exposiciones al sol, sobre todo entre las 11 y las 17 horas, las de mayor intensidad. Esta situación puede ser mortal si no se atiende oportunamente (EFE)

La Secretaría de Salud llamó a la población en general a extremar precauciones para prevenir el golpe de calor por las altas temperaturas que se han registrado en la presente temporada, al ser una condición médica grave que puede poner en riesgo la vida si no se atiende oportunamente.

Julieta Parga Alonso, doctora dscrita a la Dirección de Urgencias Epidemiológicas y Desastres del Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades (Cenaprece), recordó que es fundamental mantener una buena hidratación, evitar la exposición prolongada al sol y prestar especial atención a niñas y niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad o alguna enfermedad crónica, al ser los grupos con mayor riesgo.

Golpe de calor, el cuerpo pierde capacidad de regular su temperatura

En este sentido, subrayó que el golpe de calor ocurre cuando el cuerpo pierde la capacidad de regular adecuadamente su temperatura tras una exposición prolongada a temperaturas extremas, ya que el cuerpo tiene mecanismos naturales de termorregulación, como el sudor, empero, ante una exposición prolongada al calor, sin medidas preventivas, dichos mecanismos pueden alterarse.

A fin de evitar situaciones de riesgo, añadió, la persona presenta síntomas de agotamiento por calor como debilidad, fatiga, mareos, náuseas, vómito, sudoración excesiva, ansiedad, dolor de cabeza y desmayos, así como signos de deshidratación como labios secos y extremidades frías o húmedas.

Cuando el cuadro evoluciona, la temperatura corporal puede elevarse hasta los 40 grados centígrados o más, y en esta etapa, la piel se torna roja y caliente, el pulso se acelera, la respiración se vuelve más rápida y pueden presentarse confusión, pérdida del conocimiento y otros signos de gravedad.

Estos síntomas representan una urgencia médica y requieren atención inmediata, ya que una persona puede fallecer si no recibe tratamiento oportuno, que consiste en hidratar a la persona afectada y disminuir la temperatura corporal mediante compresas frías, especialmente en axilas e ingles, además de mantenerla en un lugar fresco y ventilado.

Evitar las horas de mayor intensidad solar

Ante las altas temperaturas registradas en la presente temporada, la Secretaría de Salud recomienda evitar la exposición al sol de 11 a 17 horas, que son las de mayor intensidad, y de ser posible, realizar actividades al aire libre temprano por la mañana o al finalizar la tarde.

Además, es importante hidratarse con agua natural de manera constante, evitar bebidas azucaradas, y de ser necesario utilizar sales de hidratación oral para reponer líquidos y minerales, así como vestir ropa clara y ligera, sombrero o gorra, bloqueador solar y permanecer en espacios frescos y ventilados.

Ante síntomas de golpe de calor, la persona debe ser retirada de inmediato de la exposición solar y trasladarse a un lugar fresco y con sombra.

“Si la persona está consciente, se le pueden ofrecer líquidos frescos y colocar compresas frías en axilas, ingles, abdomen y cabeza para ayudar a disminuir la temperatura corporal” y si pierde el conocimiento, evitar darle líquidos y solicitar de inmediato apoyo de los servicios de emergencia.