Consejera Frida Gómez Puga interpondrá una denuncia por falsificación de su firma en denuncia contra administrador del INE

Consejera Frida Gómez Pug

Durante una conferencia de prensa convocada a nombre de la recién nombrada Consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Frida Denisse Gómez Puga, la integrante del cuerpo colegiado del instituto anunció que se interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República a su nombre con el uso de una firma apócrifa.

De acuerdo con información difundida, dicha denuncia acusaría al Director Ejecutivo de Administración del INE, Jesús Octavio García González, por irregularidades detectadas en una reciente Auditoría al Instituto por más de 60 millones de pesos.

Gómez Puga recalcó que dicho escrito no fue “elaborado, suscrito o autorizado” por su persona ni por su oficina, por lo que la firma en el documento no corresponde a su “puño y letra ni a mi voluntad jurídica”.

Acusó que este tipo de prácticas buscan generar un detrimento a su consejería y generar una afectación a la confianza pública y a la integridad del INE.

Por lo que anunció que presentará una denuncia por falsificación de su firma.

Tras dejar en claro su posicionamiento, pidió comprensión y respeto al debido proceso por lo que no contestó preguntas de los medios de comunicación.