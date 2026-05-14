Desafía PVEM a Morena en SLP: Ruth González será la candidata a ese gobierno; “garantiza el triunfo”, dice

La senadora Ruth González, con su esposo el gobernador de SLP, Ricardo Gallardo Especial

Unas horas después de que refrendarán su alianza con Morena y PT rumbo al 2027, la dirigencia nacional del Partido Verde Ecologista “destapó” a la esposa del gobernador de San Luis Potosí, la senadora, Ruth González, como inminente candidata de su partido a la gubernatura de esa entidad, con lo que se perfila que no habrá coalición en esa entidad en los comicios del próximo año por lo menos para la gubernatura.

Ello por la prohibición en los estatutos de Morena que impiden otorgar candidaturas a familiares de quienes ostenten un cargo público o ejecutivo como es el caso de Zacatecas y Guerrero en el partido guinda.

“Muy probablemente ella será nuestra candidata sin considerase nepotismo por que ahí estaría decidiendo el pueblo de SLP”, justificó la dirigente nacional del PVEM, Karen Castrejón

En un mensaje en redes sociales, la dirigente pevemista recordó que en la víspera refrendaron su intención de mantener la alianza electoral con Morena y PT rumbo a los comicios del próximo año donde se renovarán 17 gubernaturas y la Cámara de Diputados.

Reveló que en la mesa de negociaciones se acordó elegir a los mejores perfiles mediante encuestas y se expresó rechazo al nepotismo.

En ese sentido, Castrejón aclaró que su partido está en contra del nepotismo pero entendido como designar a familiares en cargos públicos, aunque no es lo mismo cuando el pueblo decide quien debe ser el candidato.

“Quiero ser clara: en el Partido Verde estamos en contra del nepotismo, entendido como designar a familiares en cargos públicos. Distinto es el caso de los cargos de elección popular, donde el pueblo decide”, aclaró

La dirigente pevenista recalcó que en la actualidad, las encuestas muestran “que la senadora Ruth Gonzalez cuenta con el respaldo de las y los potosinos para encabezar nuestro proyecto en ese estado”.

Por ello, adelantó que “muy probablemente” ella será la candidata del PVEM a la gubernatura de San Luis Potosí sin que ello se considere nepotismo pues ahí decidirá el pueblo de esa entidad.

El coordinador del PVEM en la Cámara de Diputados, Carlos Puente, aseveró por su parte que la intención es contender en alianza en San Luis Potosí para lo cual el método para elegir al o la candidata debe ser la encuesta.

Sin embargo recalcó que no se puede excluir a la senadora Ruth González de la encuesta para determinar la candidatura pues además es quien garantiza el triunfo.

“Ruth González tiene el derecho constitucional a participar y es quien garantiza un triunfo contundente”, estableció

Durante las negociaciones de la alianza oficialista, se puso sobre la mesa es el peso electoral de los partidos para definir candidaturas, alianzas regionales y estrategias electorales así como en los estados donde se renovará la gubernatura.

Fue ahí que la dirigente de PVEM dejó en claro la fuerza política que tiene en San Luis Potosí y en otras entidades donde es segunda fuerza política, por lo que se dialogará rumbo a la definición de las candidaturas las cuales podrían ir por separado