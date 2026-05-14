Secretario de Salud El secretario de Salud, David Kershenobich, impulsa Salud Estrategia nacional para erradicar la desnutrición aguda infantil, estrategia que iniciará en 130 municipios prioritarios del paísa fin de prevenir muertes evitables en menores de cinco años

David Kershenobich, titular de la secretaría de Salud advirtió que se busca consolidar una política de salud centrada en el bienestar integral de la población, en la que atender la desnutrición aguda infantil “implica intervenir desde la niñez para prevenir daños futuros y reducir el riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles en la vida adulta”.

Así lo estableció en el marco de la inauguración del Taller Nacional de la Estrategia para el Manejo de la Desnutrición Aguda Infantil “Nutriendo Futuros Saludables”, a través del cual se busca fortalecer las capacidades del personal del Sistema Nacional de Salud y avanzar hacia la erradicación de muertes prevenibles en niñas y niños menores de cinco años.

En el encuentro, el funcionario federal estableció que “el propósito no es sólo diseñar programas, sino lograr que se implementen en territorio, que lleguen a las comunidades y que podamos medir sus resultados con indicadores claros”.

El secretario Kershenobich enfatizó que el taller tiene dos objetivos centrales: fortalecer la visión de futuro en salud pública y garantizar la implementación efectiva de la estrategia en las zonas con mayor vulnerabilidad.

En el encuentro, al cual asistieron representantes estatales de salud, IMSS, IMSS-Bienestar, ISSSTE, DIF, UNICEF, Fundación Carlos Slim, SIPINNA e instituciones académicas, el director general de Políticas en Salud Pública, Daniel Aceves Villagrán, explicó que esta primera etapa contempla la intervención en 130 municipios en todo el país, con la participación de 98 jurisdicciones o distritos de salud.

En este contexto, subrayó que “la desnutrición aguda infantil tiene efectos profundos en la mortalidad y morbilidad de niñas y niños; está asociada a enfermedades diarreicas, respiratorias, desplazamientos, carencias y pobreza. Si no actuamos de manera conjunta, será difícil erradicarla”, estableció.

El titular del Instituto Nacional de Salud Pública, Eduardo Lazcano Ponce, afirmó que la desnutrición aguda infantil es una expresión inadmisible de inequidad, determinada por los factores sociales de la salud, y que combatirla contribuye a salvar vidas, prevenir discapacidades y reducir la mortalidad infantil.

A través de un videomensaje, la titular del Sistema Nacional DIF, María del Rocío García Pérez, destacó la importancia de fortalecer la coordinación interinstitucional y comunitaria para la detección oportuna de casos, especialmente en municipios prioritarios.

El representante de UNICEF en México, Fernando Carrera, llamó a asumir la estrategia con una meta ambiciosa: erradicar la desnutrición aguda infantil, al tratarse de un problema de justicia social que afecta principalmente a niñas y niños de comunidades en situación de vulnerabilidad.

El secretario Kershenobich convocó a las y los participantes a asumir el compromiso de capacitarse y replicar los conocimientos en sus comunidades, con seguimiento puntual e indicadores que permitan evaluar avances reales, “les pido poner todo su entusiasmo... El objetivo es avanzar hacia la erradicación de muertes prevenibles en la infancia”, expresó.