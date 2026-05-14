¿Qué hay bajo tierra en la calle Guatemala 24 en la CDMX y por qué desató polémica en España?

Isabel Díaz Ayuso La presidenta de la Comunidad de Madrid volvió a criticar a Claudia Sheinbaum por su postura frente a la conquista española.

A pesar de su regreso a España, la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, continúa hablando de lo que fue su visita a México, su salida anticipada y el tema de la conquista en el Siglo XVI. Ahora, lanzó una pregunta frente al hemiciclo de la Asamblea de Madrid: “Pregúntenle ¿Qué hay en la calle Guatemala 24 en Ciudad de México? ¿Qué hay bajo tierra? ¿Cuál es el pasado de México antes de que nos uniéramos en mestizaje?“, fueron los cuestionamientos lanzados.

¿Qué hay debajo de la calle Guatemala 24 en la Ciudad de México?

El hallazgo del Huei Tzompantli volvió al centro de la discusión pública este jueves 14 de mayo, luego de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hiciera referencia indirecta a este vestigio mexica durante una nueva serie de críticas dirigidas hacia la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

El Huei Tzompantli, también conocido como el Gran Tzompantli de México Tenochtitlan, es una estructura ceremonial mexica dedicada a exhibir cráneos humanos de personas sacrificadas en rituales religiosos. El sitio fue localizado por arqueólogos del Programa de Arqueología Urbana del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en excavaciones realizadas desde 2015 en la calle Guatemala número 24, a un costado de la Catedral Metropolitana y cerca del recinto del antiguo Templo Mayor, en el Centro Histórico de la capital mexicana.

De acuerdo con el INAH, las excavaciones permitieron descubrir una torre circular conformada por cientos de cráneos humanos unidos con argamasa, además de miles de fragmentos óseos asociados a una plataforma ritual mexica. Investigadores del organismo señalaron que el hallazgo confirmó las descripciones hechas por cronistas del siglo XVI sobre la existencia de grandes altares de cráneos en la antigua Tenochtitlan.

¿Por qué Isabel Díaz Ayuso hizo referencia a el Huei Tzompantli para criticar a Claudia Sheinbaum?

De esta forma, la presidenta de la Comunidad de Madrid busca reforzar la idea de que, previo a la conquista de Tenochtitlán, las comunidades originarias vivían en una situación de violencia y guerra constante ante el poderío de los mexicas y que se acabó con la llegada de los españoles. Este es un debate que se ha mantenido durante décadas por su complejidad, precisión y riesgo de simplificación para favorecer ciertas posturas políticas.

Las declaraciones provocaron nuevas reacciones desde México. Horas antes, Sheinbaum había ironizado sobre la visita de Ayuso y aseguró que la política española “aprendería mucho” si permaneciera más tiempo en el país para conocer la riqueza cultural e histórica mexicana.

El intercambio forma parte de una tensión política y diplomática que escaló durante la gira de Ayuso por México, marcada por protestas, cancelaciones de agenda y debates públicos sobre la Conquista española, Hernán Cortés y la memoria histórica entre ambos países.