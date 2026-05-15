Se entregan a EU exsecretarios de Seguridad y Finanzas de Sinaloa, pedidos por nexos con el narco

Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa junto al gobernador Rubén Rocha Moya

El Gobierno de Estados Unidos informó de la captura del primer funcionario sinaloense acusado por el Departemento de Juticia, de cooperar con el Cártel de Sinaloa, se trata de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, quien de acuerdo con las autoridades, fue detenido el pasado 11 de mayo en Arizona, donde quedó bajo custodia del la policía federal para ser trasladado a Brooklyn, en Nueva York.

De acuerdo con los reportes de las autoridades de Arizona y primeras versiones del caso, el exfuncionario sinaloense decidió entregarse ante las autoridades estadounidenses a inicios de la semana.

Mérida habría cruzado desde Hermosillo Sonora, a la Garita de Nogales hacia Arizona, como lo confirmó este viernes un comunicado del Gabinete de Seguridad.

En un contexto donde las autoridades mexicanas se han negado a promover investigaciones contra funcionarios del gobierno de Rubén Roch Moya por presuntos nexos con el crimen organizado, las captura del exmilitar mexicano significa la oportunidad de Estados Unidos para obtener declaraciones contra los otros 9 funcionarios.

Mérida Sánchez fue presentado por primera vez ante la Corte Federal de Arizona el pasado 12 de mayo y posteriormente el Servicio de Marshals lo trasladó a Nueva York, donde enfrentará el proceso judicial en la Corte Federal de Manhattan, donde enfrenta cargos por importar narcóticos, posesión de armamento y conspiración para poseer armamento.

Asimismo, se conoció que Gerardo Mérida fue enviado al Centro de Detención Metropolitano de Nueva York, donde será huésped junto con Joaquín “El Chapo” Guzmán y Rafael Caro Quintero.

COMPARECENCIA

Por otra parte, este viernes Gerardo Mérida compareció ante el juez de la Corte Federal de Manhattan, Nueva York, ante el que se declaró no culpable de todos los cargos que se le imputan.

El exfuncionario sinaloense tuvo su primera audiencia y estuvo asistido por un abogado de oficio y apoyado por una intérprete.

Particularmente, el acusado es identificado de fungir como receptor de pagos mensuales provenientes de “Los Chapitos” para no interferir en operaciones de tráfico de drogas. Reportes señalan que pudo haber recibido hasta 100 mil dólares en efectivo.

El detenido de 66 años contaba con un amparo expedido por un juez federal que frenaba cualquer inteto de extradición luego de las amenazas relaizadas por Estados Unidos contra los funcionarios.

Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas de Sinaloa, se entregó a autoridades de EU

Versiones que circulan señalan que Mérida pretenden colaborar con las agencias de Estados Unidos, revelando lo que sabe sobre redes de protección, conexiones político-criminales, esquemas de corrupción y operaciones de crimen organizado a cambio de posibles beneficios legales o una sentencia reducida.

CAE EL SEGUNDO

En tanto, se informó también, de manera extraoficial, que se entregó a autoridades estadounidenses, Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, quien figura también en la lista enviada por el Departamento de Justicia de EU de los 10 funcionarios vinculados con el Cártel de Sinaloa, sobre quienes pidió su detención con vistas de extradición.

Información de medios estadounidenses refieren que Díaz Vega fue detenido en un consulado de Estados Unidos en Europa y que acordó entregarse de forma voluntaria, después de eso, habría sido trasladado a Nueva York, donde se puso a disposición de la justicia neoyorquina.

UIF CONGELA CUENTAS

Por otra parte, versión no confirmada señala que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF), ordenó congelar las cuentas del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, así como de los otros nueve funcionarios y exfuncionarios acusados de delitos relacionados con el narco por el gobierno de Estados Unidos.

Sobre este punto, la Presidenta Claudia Sheinbaum, al ser cuestionada sobre esta acción de la UIF, dijo desconocer si se habían congeladas las cuentyas a estas personas.