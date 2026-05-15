Más presión para Rubén Rocha: ¿Quiénes son los dos exsecretarios de Sinaloa que se entregaron a EU? (Gobierno de Sinaloa)

El Gobierno de México confirmó la detención de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, en territorio estadounidense, mientras que Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas durante el gobierno de Rubén Rocha Moya, se entregó voluntariamente ante autoridades de Estados Unidos.

Ambos exfuncionarios forman parte de la lista de personas señaladas por autoridades estadounidenses por presuntos nexos con el narcotráfico.

El caso incrementó la presión política sobre el gobierno sinaloense y colocó nuevamente a Sinaloa en el centro de investigaciones binacionales relacionadas con crimen organizado.

¿Quiénes son los dos exsecretarios de Sinaloa que se entregaron a EU?

Gerardo Mérida Sánchez se desempeñó como secretario de Seguridad Pública de Sinaloa entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024. Antes de asumir el cargo, desarrolló una carrera dentro de las Fuerzas Armadas, donde ocupó distintos puestos de mando y formación militar.

Entre sus responsabilidades destacaron la comandancia de la 21 Zona Militar en Michoacán y la dirección de la Escuela Militar de Inteligencia adscrita al Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea.

Por su parte, Enrique Díaz Vega fungió como secretario de Administración y Finanzas durante los primeros años del sexenio de Rocha Moya. Con experiencia en el sector privado e inmobiliario, dejó el cargo en septiembre de 2024 antes de cumplir dos años en funciones.

Información desmiente entrega en España; reportes ubican el caso en Nueva York

Los reportes más recientes desmienten versiones difundidas previamente en redes sociales y algunos espacios digitales que señalaban que Enrique Díaz Vega se habría entregado en España o Europa.

De acuerdo con información publicada por medios nacionales, como el Sin Embargo señalan que el exsecretario de Finanzas se entregó voluntariamente a autoridades estadounidenses en Nueva York.

La versión también fue retomada por el comunicador Carlos Loret de Mola, quien aseguró haber recibido confirmación sobre la entrega del exfuncionario ante autoridades de esa ciudad estadounidense.