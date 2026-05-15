Pago de Utilidades 2026: ¿cuánto te corresponde y cómo calcularlo?

Pago de Utilidades 2026 El reparto de utilidades este 2026 debe efectuarse sesenta días después de la fecha en que deba pagarse el impuesto anual.

El reparto de utilidades, también conocido como PTU (Participación de los Trabajadores en las Utilidades), es un derecho constitucional de las personas trabajadoras en México que representa una parte de las ganancias que obtuvo la empresa empleadora durante el ejercicio fiscal anterior.

Para 2026, el pago corresponde a las utilidades generadas en 2025 y deberá entregarse dentro de los plazos establecidos por la Ley Federal del Trabajo; este beneficio aplica tanto a empleados y empleadas de planta como eventuales que hayan laborado al menos 60 días durante el año correspondiente.

¿Quiénes tienen derecho al pago de utilidades en 2026?

El reparto de utilidades aplica a la mayoría de los trabajadores y trabajadoras que hayan participado en la actividad de la empresa durante el año fiscal anterior; entre las personas empleadas acreedoras a este derecho constitucional, se encuentran:

Personas trabajadoras de planta.

Empleados y empleadas eventuales con al menos 60 días trabajados.

Personas en incapacidad por maternidad o enfermedad.

Padres en permiso de paternidad.

Personas ex-empleadas que cumplan con el requisito.

Sin embargo, existen excepciones, ya que los directores, administradores y gerentes generales no tienen acceso a este derecho, lo mismo ocurre con personas trabajadoras domésticas o quienes prestan servicios por honorarios sin una relación laboral subordinada.

Pago de Utilidades: ¿cómo calcular cuánto te toca este 2026?

El cálculo de las utilidades se realiza tomando como base el 10% de las ganancias netas reportadas por la empresa ante el SAT. Posteriormente, esa cantidad total se divide en dos partes iguales para distribuirse entre las personas trabajadoras.

La primera mitad es repartida considerando los días trabajados por cada empleado o empleada durante el año, mientras que la segunda mitad se distribuye de acuerdo con el salario percibido por cada persona trabajadora; no obstante, se excluyen horas extras, bonos, primas y gratificaciones.

El reparto de utilidades este 2026 debe efectuarse sesenta días después de la fecha en que deba pagarse el impuesto anual; en este caso, fue el 31 de Marzo, por lo que el pago se divide de la siguiente forma:

Personas Morales del Régimen General: del 1 de abril al 30 de mayo.

del 1 de abril al 30 de mayo. Personas Físicas del Régimen General de las Actividades Empresariales: del 1 de mayo al 29 de junio.

La diferencia de un mes se debe a que las personas morales presentan su declaración anual en marzo, y las personas físicas en abril.

¿Qué hacer si no recibes tus utilidades o el monto parece incorrecto?

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) señala que las empresas deben entregar a los representantes de las personas trabajadoras una copia de la declaración anual donde se refleje la utilidad fiscal obtenida, lo que permitirá verificar si el cálculo del reparto es correcto.

En caso de que un empleado o empleada considere que recibió menos dinero del que le corresponde o no recibió pago alguno, puede presentar una objeción ante el SAT o acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) para recibir asesoría gratuita.