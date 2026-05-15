Presidenta de Diputados rechaza reservar información por 5 años sobre elección de 3 consejeros del INE

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López exige transparencia en proceso para elegir consejeros del INE (AS)

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, rechazó que la información del proceso de selección de los tres consejeros del INE que se eligieron hace unas semanas se reserve por 5 años como planteó el Comité Técnico de Evaluación en medio de la polémica por la falta de transparencia en sus deliberaciones en ese proceso.

López Rabadán advirtió que la transparencia en México es fundamental para fortalecer la democracia, combatir la corrupción y generar confianza entre la ciudadanía y las instituciones públicas.

Los perfiles seleccionados, Arturo Manuel Chávez López, Blanca Yasandra Cruz García y Frida Dení Gómez Puga ejercerán el cargo desde el 22 de abril de 2026 hasta el 21 de abril de 2035.

Su designación provocó el rechazo en bloque de los partidos de oposición, quienes argumentaron que el proceso fue una farsa diseñada para favorecer a perfiles cercanos al régimen morenista.

Diversos sectores de la oposición han criticado la falta de transparencia del Comité Técnico de Evaluación en sus deliberaciones, cuestionando desde la elaboración de los exámenes (donde algunos aspirantes obtuvieron calificaciones perfectas dudosas) hasta los criterios de selección de las quintetas finalistas.

Ante las versiones de que se clasificaría y reservaría la información de los expedientes de los aspirantes por cinco años, la diputada rechazó categóricamente dicha medida y pidió garantizar la apertura de los datos.

En un mensaje leído por el Secretario Técnico de la Mesa Directiva, Gustavo Flores Gutiérrez, la presidenta de la Cámara de Diputados se expresó en contra de que el Comité de Transparencia reserve la totalidad de la documentación generada, emitida, recibida, integrada, evaluada y/o resguardada por 5 años del proceso de elección de los tres consejeros del INE hace unas semanas.

“Cuando las instituciones informan de manera clara cómo toman las decisiones y las abren al escrutinio público, se promueve una mayor participación ciudadana y se mejoran las prácticas. La transparencia permite que los mexicanos ejerzan su derecho a la información, exijan rendición de cuentas y contribuyan a construir un país más justo, eficiente y equitativo, donde prevalezca la honestidad y el respeto por el bienestar colectivo”, indicó.

La transparencia, señaló, no busca perjudicar, sino asegurar que las decisiones y acciones del gobierno sean supervisadas por la sociedad, siempre respetando los límites legales relacionados con la seguridad, la privacidad y los datos sensibles.

Inclusive, dijo que existe la posibilidad de que se hagan versiones públicas de alguna información que contengan datos personales, confidenciales o sensibles.