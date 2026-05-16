El 9% de aumento al salario a maestros busca revertir el rezago acumulado durante el periodo neoliberal: Mario Delgado

SEP destaca aumento salarial de 9% a maestros y continuidad de recuperación salarial

El Secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, aseguró que el aumento salarial del 9 por ciento anunciado para maestras y maestros del país representa la continuidad de la recuperación económica del magisterio impulsada durante los gobiernos de la Cuarta Transformación.

Durante la conmemoración del Día de la Maestra y Maestro, encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) afirmó que esta medida busca atender una demanda histórica del sector educativo y revertir el rezago salarial acumulado durante el periodo neoliberal.

“El incremento autorizado por la presidenta mantiene la tendencia de recuperación salarial durante siete años de la Cuarta Transformación”, expresó Mario Delgado ante docentes y funcionarios reunidos en el Patio del Trabajo, en el recinto histórico de la SEP.

En su discurso, el funcionario reconoció la labor de las y los docentes en la formación de generaciones de estudiantes mexicanos y destacó el papel de la escuela pública como un espacio de igualdad y oportunidades.

Ustedes nos entregaron nuestras primeras palabras. “Gracias por convertir el aula en el lugar más democrático del país”, señaló el secretario de Educación al dirigirse al magisterio nacional.

Mario Delgado afirmó que actualmente se construye una nueva relación entre el Estado mexicano y el magisterio, basada en la transparencia, el derecho a la formación profesional y el respeto a los derechos laborales de las y los trabajadores de la educación.

El titular de la SEP subrayó que el derecho a la educación es uno de los principales ejes de la política educativa impulsada por el gobierno federal y destacó diversas acciones desarrolladas durante la administración de Claudia Sheinbaum.

Entre ellas mencionó la creación de 200 mil espacios en preparatorias públicas mediante la construcción de Bachilleratos Nacionales, con el objetivo de ampliar la cobertura educativa y evitar que jóvenes abandonen sus estudios.

Además, informó que al término de la actual administración federal se proyecta abrir 300 mil nuevos lugares en instituciones de educación superior para alcanzar una cobertura nacional de 55 por ciento en este nivel educativo.

Mario Delgado también resaltó la continuidad de los programas de becas para estudiantes de educación básica, media superior y superior. Explicó que estos apoyos beneficiarán a más de 22 millones de alumnos en todo el país.

Asimismo, destacó la operación del programa La Escuela es Nuestra (LEEN), mediante el cual se destinan recursos para mejorar la infraestructura educativa en más de 75 mil escuelas cada año, incluyendo ahora planteles de nivel medio superior.

El funcionario federal agregó que la estrategia Vive saludable, vive feliz ya beneficia a más de 10.5 millones de estudiantes de primaria pública mediante acciones enfocadas en salud y bienestar infantil.

Durante el evento, Mario Delgado estuvo acompañado por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; la secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez; así como subsecretarios y autoridades educativas federales.

En el marco de la ceremonia, la presidenta Claudia Sheinbaum y el titular de la SEP entregaron la Presea-Medalla Manuel Altamirano a 42 docentes con más de 40 años de servicio educativo en distintas entidades del país.

Los maestros galardonados pertenecen a estados como Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, además de instituciones educativas federales como el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y el Tecnológico Nacional de México (TecNM).

Mario Delgado destacó que siete de cada diez docentes en México son mujeres, por lo que reconoció el papel fundamental de las maestras en el funcionamiento del sistema educativo nacional.

“La historia del magisterio mexicano se escribió, en gran medida, con letra de mujer”, expresó el funcionario durante la ceremonia.

La SEP reiteró que seguirá firme en impulsar políticas públicas enfocadas en fortalecer la educación pública, mejorar las condiciones laborales del magisterio y ampliar el acceso educativo en todos los niveles escolares del país.