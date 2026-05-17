CFE pone en operación la Central Ciclo Combinado González Ortega en Mexicali

Central Ciclo Combinado González Ortega en Mexicali

Con el fin de beneficiar a más de más de 3.8 millones de habitantes en Baja California, la Comisión Federal de Electricidad, puso en operación comercial la Central Ciclo Combinado González Ortega en Mexicali.

El proyecto fue desarrollado con el objetivo de atender la creciente demanda de energía eléctrica en la región. Consistió en la construcción de una Central Ciclo Combinado, con una capacidad instalada de 745.4 MW, para la generación de energía eléctrica, así como la edificación de dos subestaciones eléctricas en niveles de tensión de 115 kV y 230 kV.

La Central Ciclo Combinado González Ortega evita la producción de 3.23 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO₂) al año, lo que equivale a retirar aproximadamente 702 mil automóviles de circulación.

Esta Central forma parte de los proyectos estratégicos de generación destinados al fortalecimiento del Sistema Eléctrico Nacional, y en particular al asegurar el suministro confiable de energía en el Sistema Eléctrico de Baja California.

La central se enmarca en la Estrategia Nacional del Sector Eléctrico, que está fortaleciendo a la CFE y que contempla tarifas justas para impulsar el crecimiento y desarrollo de los pobladores de Baja California.