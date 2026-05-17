Enfermería del IMSS marca el rumbo de su transformación durante Congreso Internacional 2026

Congreso de Enfermería En el marco del IV Congreso Internacional de Enfermería IMSS 2026, la "jefa Fabiana", Zepeda Arias, titular de la Coordinación de Enfermería del IMSS, resaltó que las y los enfermeros requieren más voz, liderazgo y presencia en las decisioines; ya que nadie como ellas y ellos conocen mejor la realidad de los sistemas de salud que quienes cuidan a las personas todos los días

En el marco de los trabajos del IV Congreso Internacional de Enfermería IMSS 2026, las y los enfermeros del instituto se pronunciaron en favor de mantener la experiencia y el conocimiento que se generan al realizar estos foros de los profesionales de la Enfermería.

Durante la ceremonia de clausura, la titular de la Coordinación de Enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Fabiana Maribel Zepeda Arias, expresó que en este foro se marcó un rumbo humano y responsable hacia la transformación de la Enfermería en el IMSS, en México y en el mundo.

En el encuentro, que convocó a enfermeras y enfermeros del instituto, resaltó la importancia de estos trabajadores de la salud, quienes en el ámbito de la transformación del sistema de salud, requieren hacer muchos esfuerzos, ponerse la camiseta y estar unidos para hacerlo posible.

En la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI, del Seguro Social, Zepeda Arias afirmó que las propuestas que hace el personal de enfermería hacia el crecimiento del sistema de salud, requieren la suma de esfuerzos, en donde el IMSS es el actor principal.

Más voz, presencia y liderazgo

En este momento, refirió, sabemos que enfermeras y enfermeros necesitan más voz en las decisiones, más presencia, liderazgo y más energía, “porque nadie conoce más profundamente la realidad de los sistemas de salud que quienes están al lado de las personas que cuidamos todo el tiempo”.

Durante los tres días de trabajos, el IV Congreso Internacional de Enfermería IMSS 2026 reunió más de 1,500 asistentes presenciales en 4 auditorios de la Unidad de Congresos, más de 700 asistentes virtuales, entre personal de enfermería, académicos y otros profesionales de la salud, a través de 26 conferencias, 8 de ellas magistrales, 6 paneles de expertos, 3 mesas redondas con la participación de 67 expertos temáticos.

A distancia, se contó con la presencia de personal de enfermería de las 35 representaciones del Seguro Social en el país, así como de las 25 Unidades Médicas de Alta Especialidad.

En la misma jornada se evaluaron 70 trabajos de producción académica y se entregaron reconocimientos en concursos de fotografía y video, en los que el mismo personal de enfermería votó por los trabajos.

En su oportunidad, el Titular de la División de Investigación Química de la Coordinación de Investigación en Salud, Rodolfo Rivas Ruiz, señaló que desde esa área, la vinculación de la investigación con la enfermería es una herramienta estratégica para transformar la atención médica.

Generar el conocimiento de los problemas, evidencia útil desde el espacio de la labor del personal de Enfermería, significa al mismo tiempo que ya se tiene una parte importante de la solución; es lo que hemos aprendido en este congreso.

Con la representación de la Titular de la Coordinación de Investigación del IMSS, la doctora Laura Bonifaz Alfonzo, comentó que las ponencias del personal de enfermería han dado la pauta para entender a los pacientes de otra manera, además para saber cómo se puede funcionar.

Destacó que desde la Red Transversal de Investigación de Enfermería es posible contar con un espacio de colaboración académica, donde se trabaja de forma transversal con investigadores, Enfermeras y Enfermeros, para resolver problemas y contribuir a la toma de decisiones, con base en evidencias.

A su vez, la directora General de Fundación IMSS, Ana Lía de Fátima García García, refirió que por tres días se escucharon voces de Canadá, Irlanda, España, Cuba, Argentina, Colombia y México, compartiendo experiencias, ciencia, innovación, investigación y tecnología. Y por encima de todo compartimos humanidad, porque en cada conferencia, en cada panel y en cada trabajo presentado, existe la vocación de servir.