Mario Delgado: Gobierno fortalece acceso a la educación en Campeche y Yucatán

Mario Delgado El secretario de Educación, Mario Delgado resaltó que el gobierno federal fortalece acceso a la educación en Campeche y Yucatán, con acciones como la entrega de la Beca Gertrudis Bocanegra y la generación de infraestructura

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, enfatizó que para el gobierno federal, la educación constituye una prioridad estratégica y un eje fundamental de la transformación nacional.

Asimismo, sostuvo que por instrucción presidencial, se continúan fortaleciendo las acciones orientadas a garantizar el acceso, permanencia y continuidad educativa de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en todos los niveles, con lo que, reiteró, se consolida el compromiso de una educación pública gratuita, humanista, incluyente y con sentido social.

En el marco de la gira de trabajo de la Presidenta de México realizada por Yucatán y Campeche, este último, es el tercer estado del país en recibir dicho apoyo, Mario Delgado anunció la implementación de la Beca de apoyo para el transporte Gertrudis Bocanegra, programa que beneficiará a más de 25 mil estudiantes universitarios de instituciones públicas de educación superior.

Esta estrategia, dijo, representa un apoyo directo para las y los jóvenes quienes a diario realizan importantes esfuerzos para continuar con su formación profesional y que, a partir de ahora, contarán con mejores condiciones para permanecer en las aulas.

Recordó que la Beca Gertrudis Bocanegra es resultado de la integración de programas prioritarios como la Beca Rita Cetina para primaria y secundaria, y la Beca Benito Juárez de nivel medio superior.

Indicó que, con ello, se avanza en la consolidación de un sistema integral de apoyos que acompaña a las y los estudiantes a lo largo de toda su trayectoria académica.

“Hoy es posible afirmar que las y los estudiantes del país contarán con una beca federal desde la educación básica hasta la educación superior”, esfuerzo histórico que tiene como propósito garantizar que ninguna persona abandone sus estudios por motivos económicos, fortaleciendo así el ejercicio pleno del derecho a la educación y promoviendo mayores condiciones de bienestar e igualdad.

Como parte de esta gira de trabajo, el secretario de Educación Pública acompañó a la jefa del Ejecutivo Federal en la inauguración del nuevo plantel CBTIS No. 305, ubicado en la comisaría Ciudad Caucel, en Mérida, Yucatán.

La apertura de este centro educativo responde a la necesidad de ampliar la cobertura de la educación media superior y acercar nuevas oportunidades académicas a las y los jóvenes de la región.

Delgado Carrillo informó que el nuevo CBTIS No. 305 contará con mil 80 lugares para la formación académica de las y los jóvenes en áreas estratégicas para el desarrollo científico y tecnológico del país, entre ellas robótica y automatización, Inteligencia Artificial y ciberseguridad.

Resaltó que estas especialidades permitirán fortalecer las capacidades de las nuevas generaciones y brindar herramientas acordes con las demandas actuales y futuras del sector productivo y tecnológico.

Con la sede Kanasín de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, las y los jóvenes de Yucatán contarán con mil 300 nuevos espacios educativos, garantizando que todas y todos tengan acceso a una educación de calidad, con planteles cercanos a sus comunidades y apoyos que contribuyan a la continuidad de sus estudios, indicó el funcionario.