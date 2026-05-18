SICT acelera reparación de carreteras federales en 16 estados con trenes de pavimentación

Red Carretera Federal Los trabajos iniciaron con 20 equipos en 16 entidades del país

El Gobierno de México puso en marcha una nueva etapa de rehabilitación carretera con la operación de 20 Trenes de Pavimentación distribuidos en distintas regiones del país. El objetivo es atender este año alrededor de 5 mil kilómetros de la Red Carretera Federal Libre de Peaje.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), encabezada por Jesús Esteva Medina, informó que las obras ya se realizan en 16 entidades y adelantó que próximamente se incorporarán otros 11 equipos para ampliar la cobertura de los trabajos.

Los trabajos de pavimentación se desarrollan actualmente en:

Aguascalientes

Baja California Sur

Campeche

Chihuahua

Coahuila

Colima

Estado de México

Guanajuato

Guerrero

Jalisco

Michoacán

Morelos

Oaxaca

Tabasco

Veracruz

Zacatecas

En algunos puntos las obras ya concluyeron, mientras que otros tramos presentan avances importantes. Uno de los casos más destacados es Campeche, donde la carretera Escárcega-Champotón reporta un progreso cercano al 80 por ciento.

En Chihuahua, las cuadrillas ya rehabilitaron más de 14 kilómetros de la vía San Buenaventura-Nuevo Casas Grandes.

La SICT destacó que parte de los trabajos en Michoacán forman parte del Plan por la Paz y la Justicia. Ahí se atienden 68.5 kilómetros en cinco tramos carreteros, entre ellos Zitácuaro-Ciudad Altamirano y Morelia-Guadalajara.

En el Estado de México, las obras se concentran en 10 municipios de la zona oriente como parte de un plan integral impulsado por el Gobierno federal.

Mientras tanto, en Guerrero continúan las labores sobre la carretera Cuernavaca-Chilpancingo, considerada una vía estratégica para la movilidad regional.

Reducir costos

Las autoridades explicaron que los Trenes de Pavimentación utilizan maquinaria especializada para retirar el asfalto deteriorado y colocar una nueva superficie más resistente y segura en menor tiempo.

Entre el equipo utilizado se encuentran fresadoras, compactadoras, extendedoras de pavimento, petrolizadoras y rodillos metálicos.

Según la dependencia, este sistema permite reducir hasta 30 por ciento los costos de mantenimiento y conservación carretera.

Hasta ahora se han pavimentado casi 3 millones de metros cuadrados y se han utilizado más de 340 mil toneladas de mezcla asfáltica, con la participación de alrededor de 360 trabajadores.

La SICT aseguró que el programa busca mantener en mejores condiciones las carreteras federales y agilizar la conectividad entre estados y regiones del país.