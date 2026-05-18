Asegura Morena no estar preocupados por revelaciones de ex funcionarios de Sinaloa en EU; apuesta a investigación de la FGR

Ariadna Montiel (Daniel Augusto)

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel sostuvo que su partido no tiene temor ante las eventuales revelaciones que puedan hacer los exfuncionarios del gobierno de Rubén Rocha Moya, en Sinaloa luego de que Gerardo Mérida y Enrique Díaz se entregaron a las autoridades de Estados Unidos donde junto con el mandatario estatal, se les acusa de presuntos nexos con cárteles del narcotráfico.

“No tenemos ninguna preocupación”, aseguró la dirigente morenista ante posibles revelaciones que realicen esos ex funcionarios en Estados Unidos.

La presidenta del partido asegura que no se encubrirá a nadie y que será la

FGR quien determine la responsabilidad de los implicados.

“No se va a encubrir a nadie”, insistió y garantizó que se respetarán las investigaciones que realicen las autoridades mexicanas especialmente la FGR.

No obstante advirtió que no permitirán que la oposición imponga la narrativa en imagen de que Morena es un narcogobierno y narcopartido.

“No tenemos inconveniente en las investigaciones que se den, pero no

permitiremos que se coloque una narrativa equivocada”, afirmó

VETADO

Montiel también rechazó la posibilidad de que el senador, Enrique Inzunza, uno de los implicados en las acusaciones de Estados Unidos busque la candidatura al

Gobierno de Sinaloa y menos que pueda participar en la próxima encuesta que definirá a los potenciales candidatos de Morena a las 17 gubernaturas en juego el próximo año entre ellas, Sinaloa.

En ese contexto, la dirigente morenista recalcó que no se aceptarán perfiles de dudosa reputación en las encuestas rumbo al 2027 y se blindarán de cualquier sospecha de vínculos con el crimen organizado.

“ No aceptaremos candidatos que tengan mala reputación” , aseguró

Recalcó que los candidatos de Morena tendrán que ser intachables y honestos.

“ Nos vamos a blindar” , insistió