COMCE noreste llama a consolidar a Norteamérica como la región más competitiva

Javier Cendejas Javier Cendejas Meneses, presidente del COMCE Noreste llamó a consolidar la región de Norteamérica, en la más competitiva del mundo. Resaltó que los estados de aquella región representan 4 de cada 10 exportaciones nacionales

Javier Cendejas Meneses, presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología del Noreste (COMCE Noreste), llamó a consolidar la región de Norteamérica, en la más competitiva del mundo, al tiempo que resaltó que

que los estados del noreste del país “representan 4 de cada 10 exportaciones nacionales.

En el marco de la 19° edición del Foro Internacional de Comercio Exterior (FICEX), enfatizó que del total de exportaciones mexicanas en 2025, valuadas por 664 mil millones de dólares, el 86% tuvieron como destino Norteamérica, y puntualizó que los estados de: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Durango aportaron el 41% del total de las exportaciones nacionales.

Cendejas Meneses sostuvo que el noreste de México representa una columna vertebral del comercio exterior nacional, donde la logística no es un servicio complementario, sino una condición esencial para competir.

Resaltó que el acuerdo comercial de México con Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ofrece una plataforma, pero su verdadero potencial se construye todos los días en las empresas, los puertos, las aduanas, los parques industriales y las regiones que apuestan por integrarse al mundo.

El objetivo central del FICEX es seguir construyendo la región más competitiva del mundo, a través del análisis de oportunidades, el networking de calidad y el intercambio de conocimiento de primer nivel”, expresó.

A su vez, Sergio Contreras Pérez, presidente de COMCE Nacional, señaló que Monterrey, Nuevo León y el Noreste en su conjunto tienen un papel central en el desempeño exportador del país.

Las exportaciones mexicanas mostraron un crecimiento de 7.6% respecto al año anterior, mientras que el comercio total del país —exportaciones más importaciones— alcanzó 1.3 billones de dólares, y añadió que más del 90% de las exportaciones corresponde a manufacturas de calidad y que Nuevo León tiene una contribución relevante en ese desempeño.

De mantenerse el ritmo de las exportaciones anuales, estimó, 2026 podría cerrar con más de 730 mil millones de dólares, con un comercio total proyectado de 1.4 billones de dólares al cierre del año.

Goldy Hyder, presidente del Business Council of Canada, destacó que el T-MEC ha logrado la integración de cadenas de suministro entre los tres países, durante más de cuatro décadas e hizo hincapié en las oportunidades aún por explorar en la relación entre nuestros países.

“La relación Canadá-México no comenzó con la coyuntura actual: ambos sectores empresariales llevamos años de diálogo bilateral y trilateral. Por ello, hago un llamado a los empresarios mexicanos a considerar oportunidades de inversión en Canadá, así como a los canadienses a profundizar su presencia en México antes de explorar mercados más lejanos”, expresó.

Caroline Mays, Directora del Departamento de Transporte de Texas, destacó la importancia del Border Master Plan como hoja de ruta para fortalecer la infraestructura del corredor USMCA y facilitar el comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Señaló que 5 millones de vehículos comerciales cruzan cada año la frontera Texas-México; que el comercio bilateral ha crecido 770% desde la firma del TLCAN, y que 80% del intercambio entre ambos países pasa por Texas. Además, subrayó que la planeación fronteriza permite orientar inversiones, reducir tiempos de espera y tomar decisiones con base en datos para responder a las necesidades reales del sistema de transporte.

Eugenio Clariond Rangel, Presidente Ejecutivo de Grupo Cuprum, destacó que fortalecer y proteger a la industria mexicana exige una estrategia integral frente al encarecimiento de materias primas, la incertidumbre arancelaria y los riesgos geopolíticos que afectan al aluminio.

La industria del aluminio, refirió, representó 2.77 millones de toneladas y alrededor de 16 mil millones de dólares en 2024, con 49% de participación de importaciones. Además, planteó cinco recomendaciones para el sector empresarial mexicano: asumir la permanencia de los aranceles, diversificar fuentes de abasto, gestionar el balance costo-riesgo, adoptar nuevas tecnologías —especialmente inteligencia artificial— y anticipar ajustes laborales y de costos derivados de la reforma a la jornada de trabajo.

Betsabé Rocha, secretaria de Economía de Nuevo León, resaltó que la entidad representa casi 8% del PIB nacional, 10% de las exportaciones y 12% de la inversión del país, pese a concentrar solo 4% de la población nacional.

Además, la aduana de Nuevo León, con 14 kilómetros de frontera, pasó de la séptima a la segunda posición en recaudación gracias a la inversión en infraestructura. “Gracias al COMCE hemos hecho avances en capacitación y transferencia de conocimiento hacia las PyMES, permitiendo que las empresas, el talento y las regiones avancen con mayor velocidad hacia nuevos mercados gracias al comercio exterior”, declaró.

A su vez, Marco González, secretario de Desarrollo Regional y Agropecuario de la entidad regia y director general de CODEFRONT, destacó la relevancia del corredor binacional entre Nuevo León y Texas, conexión entre ambas regiones, que es una prioridad estratégica y que COMCE ha sido un aliado relevante para fortalecer esa conexión.

“La coordinación entre Nuevo León y Texas puede marcar una diferencia en la forma en que practicamos el comercio internacional: con mayor rapidez, seguridad y competitividad”, afirmó.