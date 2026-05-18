Mario Delgado: inicia entrega de tarjetas de ayuda para uniformes y útiles a 7.2 millones de estudiantes

Mario Delgado El secretario de Educación (SEP), Mario Delgado destacó que del 18 de mayo al 31 de julio se entregarán las tarjetas de la Beca Rita Cetina, de apoyo para uniformes y útiles, en beneficio de 7.2 millones de estudiantes de todos los niveles en educación primaria

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, informó que, a partir de este lunes 18 de mayo y hasta el próximo 31 de julio, se llevará a cabo la entrega de tarjetas del banco Bienestar, con una ayuda única para uniformes y útiles escolares a estudiantes de primarias de escuelas públicas de todo el país.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB) arrancará la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina, la cual beneficiará a 7.2 millones de alumnas y alumnos de nivel primaria de escuelas públicas, como parte del compromiso del Gobierno de México con el fortalecimiento de la educación pública y el bienestar de las familias mexicanas.

Mario Delgado señaló que la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar se realizará de manera gradual en las entidades federativas, a través de jornadas organizadas en coordinación con autoridades educativas estatales y en los planteles escolares, a fin de asegurar que los recursos lleguen de forma directa, transparente y sin intermediarios a quienes más lo necesitan.

Explicó que esta beca representa un esfuerzo histórico para fortalecer las condiciones de aprendizaje de estudiantes de educación básica, ya que permitirá a madres, padres y tutores adquirir uniformes, mochilas, zapatos, cuadernos y demás materiales indispensables para que las y los estudiantes continúen su formación académica en mejores condiciones.

“El objetivo es que ninguna niña o niño abandone la escuela por falta de recursos. Estamos construyendo una educación más justa, incluyente y con igualdad de oportunidades para todas y todos”, afirmó el secretario de Educación Pública, al reiterar que la política educativa del Gobierno de México coloca al centro el derecho a la educación.

El apoyo único por 2,500 pesos anuales por alumna y alumno, busca garantizar el acceso, permanencia y continuidad educativa de niñas y niños, mediante apoyos directos que contribuyan a reducir las desigualdades y fortalecer la economía de las familias al inicio de cada ciclo escolar.

Exhortó a las familias a informarse únicamente a través de los medios oficiales, con el propósito de evitar fraudes, desinformación o situaciones que puedan poner en riesgo el acceso a la beca. Asimismo, recordó que los canales estatales de WhatsApp pueden consultarse en el sitio linktr.ee/CanalesBecasBienestar, donde las y los beneficiarios podrán ubicar la información correspondiente a su entidad federativa y activar las notificaciones para recibir avisos oportunos.

Finalmente explicó que, para recoger la tarjeta, las madres, padres, tutoras o tutores deberán presentar copia de identificación oficial, acta de nacimiento, CURP y comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses; mientras que de la o el estudiante se solicitarán acta de nacimiento y CURP.