Aseguran 1.5 toneladas de cocaína en Chiapas

Detenidos Sujetos detenidos tras aseguramiento. (Marina)

Autoridades aseguraron paquetes con cocaína y detuvieron a cinco personas, a 148 kilómetros al noroeste de Chiapas.

Derivado de labores de vigilancia marítima y aérea de personal naval, en aguas del Pacífico mexicano, se detectaron y recuperaron 50 bultos negros, con 32 paquetes cada uno, que contenían una sustancia con características similares a la cocaína, con un peso neto de mil 587.80 kilogramos y una embarcación vinculada a los hechos. Asimismo, detuvieron a cinco personas.

La droga y embarcación aseguradas, así como las personas detenidas, fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes, para determinar su situación legal e integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Este aseguramiento representa tres millones de dosis que equivalen a más de 612 millones de pesos, lo que implica una afectación económica significativa a la estructura financiera de los grupos delictivos.