¿Lleva las pruebas?: Reportan que exsecretario de seguridad de Sinaloa se habría entregado a EU con evidencias contra ‘narcopolíticos’

Gerardo Mérida Sánchez El exsecretario de seguridad de Sinaloa está actualmente bajo la custodia estadounidense tras ser acusado por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Han pasado 19 días desde que Estados Unidos publicó una lista de 10 funcionarios públicos presuntamente ligados al Cártel de Sinaloa y acusados de utilizar sus cargos para favorecerlos. Entre ellos, está el gobernador de Sinaloa en licencia, Rubén Rocha Moya, quien se ha separado del cargo mientras la FGR lleva a cabo las investigaciones correspondientes. Sin embargo, el caso continúa bajo investigación y ahora podría dar un giro crucial tras la captura del exsecretario de seguridad de la entidad, quien se habría entregado con evidencia en contra de los señalados.

Gerardo Mérida Sánchez habría presentado información a EU contra ‘narcopolíticos’

La semana pasada, la captura del exsecretario de seguridad pública del estado de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, pasó casi desapercibida para la mayoría de la ciudadanía, pero podría convertirse en un hecho crucial en el caso de Rubén Rocha Moya y los otros funcionarios acusados por los Estados Unidos de tener vínculos con el Crimen Organizado.

Según el periodista Salvador García Soto, el general Gerardo Mérida, uno de los 10 funcionarios sinaloenses acusados por narco y que ya está en manos de la justicia estadounidense, llevó distintas pruebas sobre la supuesta relación entre “Los Chapitos” y las autoridades de Sinaloa.

Entre esas supuestas pruebas, se hallan memorias USB, así como documentos sobre un presunto financiamiento ilícito a campañas de Morena y detalles sobre la liberación de Ovidio Guzmán, hijo del “Chapo” Guzmán, en el “Culiacanazo” de 2019.

¿En qué va la investigación contra políticos acusados de narco?

Hace unos días, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) está llevando a cabo las investigaciones respecto a la situación del gobernador en licencia Rubén Rocha Moya así como de los otros acusados. La postura del Gobierno Federal ha sido contundente al señalar que Estados Unidos debe presentar pruebas contundentes para poder llevar a cabo el proceso de extradición de cualquiera de los implicados.

Por otra parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó este lunes que se realizó el bloqueo de cuentas bancarias de Rocha Moya como una medida preventiva ante el proceso indagatorio que enfrentan actualmente.